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В ЕРСЦ рассказали, сколько минчан не оплатили «коммуналку» в августе

06.10.2020 14:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Единый расчетно-справочный центр Минска поделился с Onliner статистическими данными о неплательщиках коммунальных услуг в Минске. Оказалось, что в августе количество должников выросло более чем на 3%. Так, в июле за «коммуналку» не заплатили 6,86% минчан, а в августе доля неплательщиков составила 10,39%. Ситуация на сентябрь пока не ясна. Рассказываем, сколько минчан не платят «коммуналку» и что за это бывает.

Так выглядит динамика по количеству лицевых счетов с просроченной задолженностью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2019 год:

июнь — 9,2%;

июль — 7,35%;

август — 7,94%.

2020 год:

июнь — 7,99%;

июль — 6,86%;

август — 10,39%.

Информация за сентябрь 2020 года еще не актуализирована, поскольку не завершено зачисление платежей на лицевые счета. В ЕРСЦ отмечают, что наибольшее количество лицевых счетов с просроченной задолженностью приходится на периоды неоплат до трех месяцев. Как правило, это количество составляет 83—89% от всего количества лицевых счетов с просроченной задолженностью.

Последствия неоплаты

Система ЖКУ усердно борется с неплательщиками, и несколько месяцев неоплаты услуг могут привести к нежелательным последствиям. Вот хронология мер, которые применяются к неплательщикам.

Первый месяц неоплаты

За каждый день просрочки платежа неплательщику начисляется пеня в размере 0,3% задолженности. Например, если ваша задолженность за сентябрь составляет 50 рублей, то каждый день вам будут начислять по 15 копеек пени и в конце ноября она составит 4,5 рубля.

Однако часто в первый месяц задолженности пеня начисляется частично. Вот пример подобной жировки: задолженность за август составляет 30 рублей, но начисленная пеня — всего 54 копейки (хотя, по нашим расчетам, должна составлять 2,7 рубля).

В ЕРСЦ рассказали, сколько минчан не оплатили «коммуналку» в августе

Два месяца задолженности

C 26-го числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором должна была поступить оплата, неплательщикам, имеющим задолженность по ЖКУ за два и более расчетных периодов, высылают предупреждение о приостановлении предоставления коммунальных услуг. Это предупреждение подписывается руководителем эксплуатирующей организации, заверяется печатью.

Если должник продолжает не платить, через пять дней после получения письменного предупреждения ему отключают коммунальные услуги.

В ЕРСЦ рассказали, сколько минчан не оплатили «коммуналку» в августе

При этом начинается оформление исполнительных надписей в отношении должника и членов его семьи, чтобы взыскать сумму долга у неплательщиков из зарплат, пенсий, стипендий.

Три месяца задолженности

Информация о неплательщике направляется:

  • в управление социальной защиты населения;
  • в управление образования, спорта и туризма администраций районов города для принятия решений об оказании помощи в погашении задолженности многодетным семьям и семьям, имеющим несовершеннолетних детей на попечении;
  • в РУВД (милиция тоже начинает посещать неплательщиков);
  • по месту работы (чтобы работодатель оказал помощь во взыскании задолженности).

Шесть месяцев задолженности

В течение трех дней с даты образования шестимесячной задолженности неплательщика предупреждают о выселении в соответствии со ст. 86, 155 Жилищного кодекса РБ.

Семь месяцев задолженности

В случае дальнейшей неоплаты по истечении месяца после вручения предупреждения о выселении подается иск в суд о понуждении к отчуждению жилого помещения. После отчуждения жилья отдел принудительного исполнения продает это жилье, гасит задолженность по «коммуналке», а на оставшуюся сумму приобретает неплательщику жилье меньшего размера или худших потребительских качеств.

 
Теги: Минск
 
 
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Единый расчетно-справочный центр Минска поделился с Onliner статистическими данными о неплательщиках коммунальных услуг в Минске. Оказалось, что в августе...
 
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