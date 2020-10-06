В ЕРСЦ рассказали, сколько минчан не оплатили «коммуналку» в августе

Источник материала: Onliner

Единый расчетно-справочный центр Минска поделился с Onliner статистическими данными о неплательщиках коммунальных услуг в Минске. Оказалось, что в августе количество должников выросло более чем на 3%. Так, в июле за «коммуналку» не заплатили 6,86% минчан, а в августе доля неплательщиков составила 10,39%. Ситуация на сентябрь пока не ясна. Рассказываем, сколько минчан не платят «коммуналку» и что за это бывает.

Так выглядит динамика по количеству лицевых счетов с просроченной задолженностью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2019 год:

июнь — 9,2%;

июль — 7,35%;

август — 7,94%.

2020 год:

июнь — 7,99%;

июль — 6,86%;

август — 10,39%.

Информация за сентябрь 2020 года еще не актуализирована, поскольку не завершено зачисление платежей на лицевые счета. В ЕРСЦ отмечают, что наибольшее количество лицевых счетов с просроченной задолженностью приходится на периоды неоплат до трех месяцев. Как правило, это количество составляет 83—89% от всего количества лицевых счетов с просроченной задолженностью.

Последствия неоплаты

Система ЖКУ усердно борется с неплательщиками, и несколько месяцев неоплаты услуг могут привести к нежелательным последствиям. Вот хронология мер, которые применяются к неплательщикам.



Первый месяц неоплаты

За каждый день просрочки платежа неплательщику начисляется пеня в размере 0,3% задолженности. Например, если ваша задолженность за сентябрь составляет 50 рублей, то каждый день вам будут начислять по 15 копеек пени и в конце ноября она составит 4,5 рубля.

Однако часто в первый месяц задолженности пеня начисляется частично. Вот пример подобной жировки: задолженность за август составляет 30 рублей, но начисленная пеня — всего 54 копейки (хотя, по нашим расчетам, должна составлять 2,7 рубля).





Два месяца задолженности

C 26-го числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором должна была поступить оплата, неплательщикам, имеющим задолженность по ЖКУ за два и более расчетных периодов, высылают предупреждение о приостановлении предоставления коммунальных услуг. Это предупреждение подписывается руководителем эксплуатирующей организации, заверяется печатью.

Если должник продолжает не платить, через пять дней после получения письменного предупреждения ему отключают коммунальные услуги.





При этом начинается оформление исполнительных надписей в отношении должника и членов его семьи, чтобы взыскать сумму долга у неплательщиков из зарплат, пенсий, стипендий.

Три месяца задолженности

Информация о неплательщике направляется:

в управление социальной защиты населения;

в управление образования, спорта и туризма администраций районов города для принятия решений об оказании помощи в погашении задолженности многодетным семьям и семьям, имеющим несовершеннолетних детей на попечении;

в РУВД (милиция тоже начинает посещать неплательщиков);

по месту работы (чтобы работодатель оказал помощь во взыскании задолженности).

Шесть месяцев задолженности

В течение трех дней с даты образования шестимесячной задолженности неплательщика предупреждают о выселении в соответствии со ст. 86, 155 Жилищного кодекса РБ.

Семь месяцев задолженности

В случае дальнейшей неоплаты по истечении месяца после вручения предупреждения о выселении подается иск в суд о понуждении к отчуждению жилого помещения. После отчуждения жилья отдел принудительного исполнения продает это жилье, гасит задолженность по «коммуналке», а на оставшуюся сумму приобретает неплательщику жилье меньшего размера или худших потребительских качеств.