Белорус пойдет в армию, заплатив 2700 рублей

Источник материала: Onliner

О необходимости ходить на службу в армию напомнила минская прокуратура своей историей. Призывник Ш. состоял на учете в военном комиссариате и был предупрежден об ответственности за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу. Но без уважительных причин в период с 27 февраля по 29 мая 2020 года пропускал заседания призывной комиссии. При этом повестки он получал лично.

В итоге было возбуждено уголовное дело об уклонении Ш. от мероприятий по призыву на воинскую службу по ч. 1 ст. 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В показаниях Ш. полностью признал свою вину, заверил в намерении впредь не нарушать законы и являться по первому требованию в военный комиссариат. Но это не помогло. Суд Центрального района Минска признал обвиняемого виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (2700 рублей).

Приговор уже вступил в законную силу.

Прокуратура напоминает, что штраф в данном случае — мера уголовной ответственности. Молодой человек осужден и считается судимым.

При этом осуждение лица за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу не освобождает его от прохождения такой службы в дальнейшем — после истечения срока судимости за преступление.