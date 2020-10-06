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В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

06.10.2020 14:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В УВД Могилевской области рассказали, что 13 сентября жители Бобруйска обратились в милицию, так как кто-то повредил их автомобили. Машины были припаркованы возле разных домов по улице Интернациональной. Ночью в них были разбиты стекла. В этот же день во дворе дома по улице Пушкина произошло возгорание Fiat Ducato, принадлежащего 27-летнему жителю Бобруйска.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома был установлен и задержан мужчина, который может быть причастен к данным фактам, — сообщили в УВД.

В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

По предварительной информации, 36-летний безработный бобруйчанин, неоднократно судимый за кражи, ночью с помощью металлического прута повредил 12 автомобилей, разбивая стекла и учиняя беспорядок в машинах. Кроме этого, по версии оперативников, в одной из машин он забрал автомагнитолу, которую впоследствии продал.

Следователями действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждены уголовные дела.

В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

В Бобруйске ночью металлическим прутом били машины: повреждены 12 авто, подозреваемый задержан

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В УВД Могилевской области рассказали, что 13 сентября жители Бобруйска обратились в милицию, так как кто-то повредил их автомобили. Машины были припаркованы возле...
 
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