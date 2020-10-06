Ученые раскрыли «самые темные секреты Вселенной» и получили Нобелевскую премию по физике

Источник материала: Ежедневник

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Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили троим ученым — Роджеру Пенроузу (Великобритания), Райнхарду Генцелю и Андреа Гез (США).

Американские исследователи получили награду за то, что доказали наличие в центре Млечного сверхмассивной черной дыры массой несколько миллионов солнц. Этот невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики.

Британец Пенроуз удостоился премии за доказательство в 1965 году, что такие объекты могут образовываться в процессе гравитационного коллапса больших звезд. Эта работа до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Альберта Эйнштейна.

Говоря о важности работ ученых, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых темных секретов Вселенной», передает РБК .



