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Ученые раскрыли «самые темные секреты Вселенной» и получили Нобелевскую премию по физике
06.10.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: oir.mobi
Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили троим ученым — Роджеру Пенроузу (Великобритания), Райнхарду Генцелю и Андреа Гез (США).
Американские исследователи получили награду за то, что доказали наличие в центре Млечного сверхмассивной черной дыры массой несколько миллионов солнц. Этот невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики.
Британец Пенроуз удостоился премии за доказательство в 1965 году, что такие объекты могут образовываться в процессе гравитационного коллапса больших звезд. Эта работа до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Альберта Эйнштейна.
Говоря о важности работ ученых, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых темных секретов Вселенной», передает
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Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили троим ученым — Роджеру Пенроузу (Великобритания), Райнхарду Генцелю и Андреа Гез (США).
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