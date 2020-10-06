Для тех, кто предпочитает прятать свои мозги под балаклавами, сразу же напомню, что в современном русском языке кавычки не только выполняют функцию иронии, но и обозначают, выделение условных (собственных) наименований.





Проще говоря «включить мозги» я закавычил вовсе не для того, чтобы кого-то обидеть и намекнуть на то, что их нет…

Недавно, например, я тоже «включал мозги». Даже во сне. Надо ж такому присниться -- для того, чтобы «сдуть» массовость протестных митингов, все пенсии в Беларуси подняли сразу в два раза. Слава Богу, вовремя понял: этого нонсенса не может в принципе и проснулся.





Предполагаю, подобный сон были бы рады увидеть еще два с половиной миллиона белорусских пенсионеров, но очень им этого не советую. Просыпаться придется полюбому, а цены в магазинах и на рынках могут так «включить мозги», что те будут потом на грани кипения.





И вообще. Очень похоже на то, что сны путаются с реальностью не только у меня. Государственное телевидение начало называть Литву бывшей советской республикой, а один депутат даже предложил «оттяпать» (в данном случае кавычки использованы именно для иронии) целый Виленский край.





Полякам тоже не повезло. Их страну теперь называют канувшей в лету Польской Народной Республикой.

Но все это мелочи по сравнению с тем, как может не повезти немцам. Если кое-кому срочно "не включат мозги", то скоро ФРГ может стать не состоявшимся "третьим рейхом" или какой-нибудь (аббревиатура подходит идеально) "фашистской республикой"...





Не зря же нам говорили, что Гитлер не во всем был не прав…





А еще мне бы очень хотелось увидеть, как белорусские власти «принуждают к сокращению» польских и литовских дипломатов, которые явно посылают их в «пеший эротический тур».





Свет, отопление отключат, или сразу подвезут к посольствам водометы?..





Дабы ни у кого не сложилось впечатление, что автор – человек до безобразия несерьезный, далее я намерен писать исключительно официально-правильные вещи.





Например, не могу понять, почему «не включают мозги» в Кремле. Как и следовало ожидать, там сделали ставку на своего заклятого друга. На мой взгляд, явно поспешили, ибо поддержать того, кого не поддерживает народ, это значит настроить против себя этот народ.





Понятно, что не все россияне – путиноиды. Но лично я очень сомневаюсь, что об этих нюансах будет думать тот, кого избивают финансово поддержанные Россией белорусские «космонавты»…





А вот европейские депутаты, похоже, свое «серое вещество» решили-таки побеспокоить. Наверное, для того, чтобы отмыть с платьев и костюмов тамошних бюрократов кровь белорусских демонстрантов.

К сожалению, одного прозрения оказалось ничтожно мало.





Принятую Европарламентом резолюцию можно было бы назвать довольно жесткой, если бы за ней последовали серьезные действия.





Например, если бы Евросоюз конкретно заявил, что отключит Беларусь от банковской системы SWIFT и перестанет покупать переработанные в Беларуси российские энергоносителя в случае не проведения до установленного срока новых президентских выборов.

Увы, этого не произошло. И не произойдет, пока, как сказал один мой хороший знакомый, «треть танков НАТО не перестанет ездить на белорусской солярке».

Боязнь же, что белорусский народ станет еще беднее, а обвинят в этом оппозиционеров и коварную Европу, не более, чем фиговый листок, которым прикрывают то, чего у европейцев, по мнению Сами-Знаете-Кого, и так нет.





Обвинят в любом случае!









Не удивлюсь, если в ближайшее время «крепкий картошек» еще раз назовет еврочиновников козлами, ибо это полностью резонирует с его нынешней политикой. Иначе тех, кто пока «не включил мозги», не обмануть.





Отсюда вывод – никто кроме САМИХ белорусов с выгодой для них САМИХ белорусскую проблему не решит. Ни в Москве, ни в Брюсселе.





Полностью поддерживаю тех, кто предрекает белорусской экономике очень мрачное будущее. Только вот уличные протесты к этому почти не имеют никакого отношения.

Экономика загнется и без них.

Если «включить мозги», то легко понять: люди протестуют совсем не для того, чтобы скукожились пенсии и зарплаты. А наоборот - чтобы их платить не перестали вообще.