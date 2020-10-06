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Главного редактора «Сильных Новостей» Анну Якштас оштрафовали якобы за участие в митинге, она на свободе

06.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Советского района Ujvtkz сегодня прошло слушание по делу главного редактора портала «Сильные Новости» Анны Якштас. Анну отпустили из-под стражи.

Анну обвиняли в участии в несанкционированном митинге 27 сентября. Дело рассматривала судья Алина Кошкина. В милицейском протоколе было указано, что она «выдавала себя за аккредитованного журналиста и, незаконно используя бейдж и жилетку Пресса“, активно участвовала в несанкционированном шествии». Также на видео от СК показали, где Анна 27 сентября шла в колонне в толпе. 

Анна ответила, что работала как журналист, снимала акцию протеста, и вину не признала.

— В тот день я вела съемку на телефон, чтобы потом опубликовать это в новостях, я старалась держаться от толпы подальше, но иногда оказывалась в ней, - пояснила Якштас.

— Аккредитация на журналистскую деятельность имеется у вас? — спросила судья. Видимо, она имеет в виду статус зарегистрированного в Мининформе СМИ, пишет TUT.BY.


— Нет.

— Вы понимали, что нарушали закон?

— Понимала. Я была не в толпе и что шествие не санкционировано, знала. Моя работа сводится к тому, чтобы освещать события. Аккредитации нет, но не освещать я не могу. Это моя работа.

Судья признала Анну виновной по ст. 23.34 и оштрафовала на 20 базовых, это 540 рублей. Вероятно, штраф дали потому, что в семье Якштас двое несовершеннолетних детей.

Напомним, Анна Якштас вместе со своим мужем Денисом, также сотрудником портала, была задержана 3 октября. Вчера суд дал Денису 15 суток Ареста, а в офисе редакции прошел обыск. Анна провела в ИВС 3 суток.

Под стражей остается руководитель видеотдела «Сильных Новостей» Надежда Пужинская.
 
Теги: Новости
 
 
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В суде Советского района Ujvtkz сегодня прошло слушание по делу главного редактора портала «Сильные Новости» Анны Якштас. Анну отпустили из-под стражи.
 
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