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В Светлогорске пациент с ножом напал на врача

06.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Светлогорске нетрезвый пациент с ножом напал на врача. Инцидент произошел вечером 4 октября в отделении травматологии районной больницы.




Употребив спиртное, 55-летний мужчина забрал у соседа по палате кухонный нож и направился в реанимационное отделение. Встретив в коридоре анестезиолога-реаниматолога, он беспричинно ударил врача в область грудной клетки, причинив непроникающее ранение. На помощь коллеге пришел другой врач, который пресек дальнейшие действия нетрезвого пациента.

«Потерпевший госпитализирован. Нападавший был задержан. Ввиду его нестабильного психического состояния в больнице ему оказали соответствующую медицинскую помощь. Сейчас он находится на лечении. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.139 (покушение на убийство) УК», - сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана в ходе следствия.
 
 
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В Светлогорске нетрезвый пациент с ножом напал на врача. Инцидент произошел вечером 4 октября в отделении травматологии районной больницы.
 
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