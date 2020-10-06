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Однако: доллар и евро подорожали уже третий раз подряд

06.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние шесть торгов белорусский рубль ни разу не укрепился к корзине валют, а до этого он смог сделать это 20 раз подряд.

Сегодня валютная корзина подорожала на 0,03% до максимума за две недели. С начала октября её стоимость выросла на 0,23%.

Курс доллара поднялся на 0,0037 BYN до 2,6225 BYN/USD. За три дня стоимость доллара выросла на 0,0206 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0146 BYN до 3,0908 BYN/EUR — максимума за 26 дней. Евро за три последние торговые сессии подорожал на 0,0367 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0063 BYN до 3,3430 BYN/100 RUB.

Центробанк России

Российский рубль к 11:30 ещё немного подешевел к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.

Средневзвешенный курс доллара к этому времени вырос на 38 копеек до 78,5119 российских рублей, а аналогичный курс евро подскочил на 75 копеек до 92,41 российских рублей.

До нового исторического максимума евро осталось менее 50 копеек. Напомним, что на прошлой неделе курс евро установил исторический максимум — на уровне 93,0237 российских рублей.

С завтрашнего дня Минфин России начинает активнее поддерживать российский рубль. Так, Министерство финансов заявило, что с 7 октября по 6 ноября на бирже будет продано валюты на 126,9 млрд руб., это в 2,3 раза больше, чем месяцем ранее.

Ежедневно будет продаваться валюта на 5,8 млрд руб. в эквиваленте.

Месяцем ранее с 7 сентября по 6 октября на МосБирже было продано валюты на 54 млрд руб. Ежедневно — на 2,5 млрд руб. Увеличенные продажи валюты должны оказать поддержку российскому рублю в борьбе с долларом и евро.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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За последние шесть торгов белорусский рубль ни разу не укрепился к корзине валют, а до этого он смог сделать это 20 раз подряд.
 
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