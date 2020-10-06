Гайдукевич не понимает

странице в Фейсбуке Гайдукевич отвечал на вопрос, уволит ли он из партии известного белорусского артиста Евгения Крыжановского, критически высказывавшегося о власти и жестокости силовиков сразу после выборов. На своейв Фейсбуке Гайдукевич отвечал на вопрос, уволит ли он из партии известного белорусского артиста, критически высказывавшегося о власти и жестокости силовиков сразу после выборов.





"Я работал на многих и разных должностях. С 23 лет — на руководящих! У меня в подчинении было много разных людей. Начиная с первой должности — заместителя начальника ОБЭП района!





И я никогда не разбрасывался людьми! Очень быстро понял, что коллектив не может быть однородным! Кто-то имеет одни черты, кто-то другие, кто-то может одно, а кто-то другое. И никогда не будет так, что все одинаково мыслят! При этом я сторонник дисциплины и результативности, но результативность и дисциплина не означают единомыслия.





Задача руководителя — найти для каждого задачи, которые он выполнит лучше других. Я не уволил ни одного человека за годы службы, кроме нарушения закона или неисполнения обязанностей, или прямых моих указаний. Я не предал и не отвернулся ни от одного сотрудника, защищая их! Задача любого руководителя — защищать своиx людей.





Я это к тому, что мне не нравится, как у нас сейчас принимаются некоторые решения. Чиновники хотят, чтобы все были одного мнения? Зачем? Это же плохо и недальновидно.





Зачем увольнять актрису Зою Белохвостик? У нее другое мнение — и что? Она плохо играет? Она предала театр?





Зачем увольнять директора кардиологического центра Александра Мрочека, разве он провалил работу?





Расскажите, зачем жесткие меры в Гродненском театре? Актеры — это творческие люди, они не армия, не МВД, зачем такой подход?





Зачем давать 15 суток баскетболистке Елене Левченко? Где индивидуальный подход? Она не бегала с камнем. Где вдумчивая работа с людьми? Самое ценное, что есть в Беларуси — это люди. И они должны чувствовать это! Проснитесь, чиновники, мыслите как государственники!





Поэтому Евгений Крыжановский остается в партии и, если его когда-нибудь исключат, то не за высказанное эмоционально мнение в дни, когда вся страна стоит на ушах".









"Прессбол"





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