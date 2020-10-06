ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гайдукевич не понимает

06.10.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер Либерально-демократической партии Беларуси, бывший кандидат в кандидаты в президенты РБ, снявший свою кандидатуру и ставший доверенным лицом Лукашенко на выборах, Олег Гайдукевич выразил недоумение от прокатившихся в стране знаковых увольнений, суток и иного преследования "инакомыслящих" в стране.

На своей странице в Фейсбуке Гайдукевич отвечал на вопрос, уволит ли он из партии известного белорусского артиста Евгения Крыжановского, критически высказывавшегося о власти и жестокости силовиков сразу после выборов.

"Я работал на многих и разных должностях. С 23 лет — на руководящих! У меня в подчинении было много разных людей. Начиная с первой должности — заместителя начальника ОБЭП района!

И я никогда не разбрасывался людьми! Очень быстро понял, что коллектив не может быть однородным! Кто-то имеет одни черты, кто-то другие, кто-то может одно, а кто-то другое. И никогда не будет так, что все одинаково мыслят! При этом я сторонник дисциплины и результативности, но результативность и дисциплина не означают единомыслия. 

Задача руководителя — найти для каждого задачи, которые он выполнит лучше других. Я не уволил ни одного человека за годы службы, кроме нарушения закона или неисполнения обязанностей, или прямых моих указаний. Я не предал и не отвернулся ни от одного сотрудника, защищая их! Задача любого руководителя — защищать своиx людей.

Я это к тому, что мне не нравится, как у нас сейчас принимаются некоторые решения. Чиновники хотят, чтобы все были одного мнения? Зачем? Это же плохо и недальновидно.

Зачем увольнять актрису Зою Белохвостик? У нее другое мнение — и что? Она плохо играет? Она предала театр?

Зачем увольнять директора кардиологического центра Александра Мрочека, разве он провалил работу?

Расскажите, зачем жесткие меры в Гродненском театре? Актеры — это творческие люди, они не армия, не МВД, зачем такой подход?

Зачем давать 15 суток баскетболистке Елене Левченко? Где индивидуальный подход? Она не бегала с камнем. Где вдумчивая работа с людьми? Самое ценное, что есть в Беларуси — это люди. И они должны чувствовать это! Проснитесь, чиновники, мыслите как государственники!

Поэтому Евгений Крыжановский остается в партии и, если его когда-нибудь исключат, то не за высказанное эмоционально мнение в дни, когда вся страна стоит на ушах".


"Прессбол"

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/basketball/368705
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Либерально-демократической партии Беларуси, бывший кандидат в кандидаты в президенты РБ, снявший свою кандидатуру и ставший доверенным лицом Лукашенко на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В театре им. М. Горького временно отменяют спектакли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика