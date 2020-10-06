Офис ЕС прокомментировал закупку дронов для ГКСЭ

Представительство Евросоюза в Беларуси прокомментировало БелаПАН закупку 15 дронов для Государственного комитета судебных экспертиз.





16 сентября сайт ГКСЭ сообщил о получении дронов по проекту «Новые криминалистические технологии осмотра места происшествия и укрепление общественной безопасности», который реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия — Литва — Беларусь» на 2014-2020 годы.

Программа финансируется Европейским союзом. Бюджет проекта составляет 850 тысяч евро, вклад ЕС — 765 тысяч евро. Реализация проекта начата в феврале 2020 года.

Эта информация вызвала критику в связи с опасениями, что дроны могут быть использованы белорусскими властями против участников акций протеста.

В комментарии представительства ЕС отмечается, что Беларусь является участницей двух программ трансграничного сотрудничества: «Польша — Украина — Беларусь» и «Латвия — Литва — Беларусь».

«Программа трансграничного сотрудничества «Латвия — Литва — Беларусь» была утверждена в 2019 году и поддерживает сотрудничество между региональными и местными участниками по различным направлениям, таким как социальная включенность и борьба с бедностью, местное и региональное управление, местная культура, — пояснили в представительстве. — Часть оборудования и транспортное средство для обсуждаемого проекта были закуплены для литовских и белорусских учреждений-бенефициаров в целях мониторинга литовско-белорусской границы. Согласно контрактным обязательствам, приобретенное оборудование может использоваться только в соответствии с целями проекта».

В представительстве ЕС также сообщили, что по информации, полученной от секретариата программы в Литве, легкие дроны были доставлены получателю, но пока не используются.

«По данным отдела ИТ-исследований Центра судебно-медицинской экспертизы литовской полиции (бенефициар проекта с литовской стороны. — БелаПАН.), приобретенные легкие дроны предназначены для фиксации крупномасштабных инцидентов (экологических катастроф, стихийных бедствий). Судя по всему, их технические характеристики не позволяют использование для установления личности, поскольку они предназначены для общепланового исследования места событий или места преступления. Европейская комиссия вместе с секретариатом программы в Литве будет по-прежнему пристально следить за осуществлением всей программы [трансграничного сотрудничества] и этого конкретного проекта», — говорится в комментарии представительства ЕС.