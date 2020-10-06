Прокуроры прячут от правозащитников информацию о проверке данных о пытках в ЦИП и ИВС

Прокуратура Минска отказалась предоставить правозащитникам отчет о проделанной работе в связи с информацией о пытках в отношении задержанных в ЦИП и ИВС.





Соответствующий запрос в конце сентября направили в прокуратуру правозащитные организации, входящие в Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси.

Как сообщает сайт объединения «Правовая инициатива», в ответе за подписью заместителя прокурора Минска Казимира Кежуна говорится: «Интересующие вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения. При указанных обстоятельствах требования, изложенные в обращении, удовлетворению не подлежат».

Такой ответ руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова назвала «циничной отпиской». «Информация о пытках и бесчеловечных условиях содержания на Окрестина поразила не только граждан Беларуси, но и весь мир, — отмечает она. — Те адские условия, в которых содержались задержанные, не соответствуют не только международным стандартам, но и белорусскому законодательству. Учреждения на Окрестина не просто так называют пыточной: перенаселенность камер в 10 раз, отсутствие еды и воды, периодические избиения — лишь немногое, с чем столкнулись мирные протестующие».

Федорова также отмечает, что согласно закону о прокуратуре при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор имеет право беспрепятственно входить в помещения и на другие объекты государственных органов, а также вызывать должностных лиц и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства.

«Несмотря на это, спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан, — подчеркивает Федорова. — Отмечу, что исходя из п. 1 ст. 9 закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном — прокуратура не сделала ничего».

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций, был создан 20 августа белорусскими и международными правозащитными организациями. Его цель — сбор фактов и доказательств о применении пыток в отношении задержанных участников акций протеста в Беларуси, чтобы в дальнейшем виновные были привлечены к ответственности.

26 августа под эгидой Генпрокуратуры Беларуси была создана межведомственная комиссия в связи с заявлениями граждан о применении к ним физической силы и специальных средств на массовых мероприятиях и в изоляторах. Помимо представителей Генпрокуратуры в ее состав вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и Госкомитета судебных экспертиз. Сообщалось, что в работе комиссии также будут участвовать депутаты Палаты представителей. Однако публичных сообщений о работе комиссии до сих пор не было.