По полочкам. Где и как получить справку об отсутствии судимости

1. Почему мы об этом говорим? После событий в августе этого года граждане Беларуси стали еще активнее искать работу за границей, обращаться за получением вида на жительство или гражданства в иностранном государстве. Всем этим людям нужно документально подтвердить отсутствие проблем с законом в своей стране, за исключением политических преследований. 2. Как правильно называется документ о судимости? Официально он называется «Справка о наличии (отсутствии) сведений о правонарушениях (судимости) на территории Республики Беларусь». 3. Где хранятся эти сведения? Информация собрана в едином государственном банке данных о правонарушениях (ЕГБДП). Доступ к базе дается гражданину по его личной просьбе. 4. Какие сведения включает справка? Как видно из названия, справка содержит информацию о правонарушениях конкретного человека в Беларуси. Имеет ли гражданин непогашенную (неснятую) судимость, было ли заведено уголовное дело в его отношении, получал ли он административное взыскание.

Если таких данных в банке нет, то справка это подтвердит. Точнее говоря, в документе будет сказано, что «запрашиваемые заявителем сведения о правонарушениях (судимости) в ЕГБДП отсутствуют». 5. Как сделать эту справку? Для этого вам нужно лично составить и подать заявление в информационное подразделение ОВД по месту своей регистрации. Обратите внимание, что жители Минского района подают заявление не в РУВД, а в УВД Минского облисполкома. Не забудьте взять с собой паспорт. 6. А дистанционный способ есть? Да, есть. Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте МВД. Обращаем внимание, что регистрация возможна только со стационарного компьютера. Зарегистрироваться со смартфона не получится. Поскольку справка платная, то после регистрации ее нужно сразу оплатить через ЕРИП. 7. В адрес кого нужно направить платеж, если я подаю заявление на сайте? Платеж делайте в адрес ГУВД Мингорисполкома или УВД облисполкомов, где вы собираетесь получить справку. Для этого в ЕРИП выбирайте раздел «МВД», а затем переходите в «Информационный центр». Здесь выбирайте город Минск или свой областной центр, а далее нажимайте опцию «Сведения из ЕГБДП» либо «Сведения о правонарушениях». Заметьте, что код услуги различается в зависимости от того, нужна вам справка срочно или нет. Порядок работы с ЕРИП в этом случае объясняется и на сайте МВД. 8. Сколько готовится справка и как дорого стоит? Справка выдается в бумажном виде в срок до 15 дней со дня подачи заявления (выходные в расчет не берутся). В этом случае с вас возьмут плату в размере 0,5 базовой величины, или 13,5 рубля. Если справка вам нужна срочно, то ее подготовят в срок до трех дней, но тогда придется заплатить одну базовую величину (27 рублей). 9. Как я узнаю, что справка готова? Если вы заказывали ее через сайт МВД, то вас уведомят через «Личный кабинет» или пришлют сообщение на адрес электронной почты. Если для ее оформления вам пришлось приехать, например, из села в город, то справку вышлют вам по почте. При этом почтовая пересылка не входит в срок изготовления справки. 10. А есть ли какие-то исключения по оплате? Да, есть одно исключение. Если вы потерпевший по уголовному или административному делу, то сведения по этим делам вы получите бесплатно. Для этого вам нужно лично обратиться в информационное подразделение ГУВД/УВД с письменным заявлением. Не забудьте паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 11. Можно ли мне сделать такую справку заодно для своей жены? Мы вместе с ней выезжаем из страны. Можете, но вам понадобится доверенность от ее имени, заверенная у нотариуса. Ведь ЕГБДП призван обеспечивать тайну личной жизни других физических лиц. 12. Как срочно нужно забрать справку? Вам отводится три месяца на это после обращения с заявлением. Иначе справка будет списана, и деньги вам не вернут. 13. А как получить справку, если я уже нахожусь за границей? Получить ее можно через посольство Беларуси. Например, на сайте посольства Беларуси во Франции сообщается , что оно выдает разные справки, которые нужны для подачи в компетентные органы Франции, Португалии, Монако. К их числу относится и справка о наличии (отсутствии) сведений о правонарушениях (судимости) на территории Беларуси. 14. И какие требования в этом случае? Вам нужно подать в посольство заявление, ксерокопии страниц паспорта и ряд других документов. Лично или по почте. Срок подготовки справки разнится в зависимости от посольства. Например, в посольстве Беларуси во Франции это 15 дней, в некоторых других делают быстрее — за 10 дней. Для получения справки необходимо оплатить консульский сбор — 35 евро. 15. Справка так обойдется дороже, ну а в чем выгода? Если вы запрашиваете справку через посольство, то на ней не нужно будет проставлять апостиль. На это, в частности, обращает внимание посольство РБ в Австрии. Как известно, если справка нужна белорусу для предоставления за границей, ее нужно легализовать, поставив специальный штамп — апостиль. В столичных конторах за перевод этой справки, нотариальное заверение перевода и проставление апостиля с вас возьмут в среднем 55–65 рублей. 16. Еще нюансы есть по выдаче и получению этой справки? Да, есть. Так, если в электронном заявлении вы неправильно укажете сведения о себе, МВД откажет вам в выдаче справки. А если, например, справка нужна вам для получения визы США, то в таком заявлении нужно обязательно проставить отметки «о наличии (отсутствии) судимости, уголовного преследования» и «в том числе указывать сведения вне зависимости от погашения (снятия) судимости, прекращения уголовного преследования». Поскольку таких особенностей много, советуем вам сначала выяснить все детали насчет справки по месту ее предоставления. А потом еще позвонить туда, где вы собираетесь получать саму справку (инфоцентр ГУВД/УВД или посольство), и еще раз всё уточнить.