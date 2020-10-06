Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевский комитет назвал сегодня имена лауреатов премии по физике.





Ими стали Роберт Пенроуз (Англия), Райнхард Генцель (ФРГ) и Андреа Гез (США), пишет DW .

Как сказано, это трио наградили за изучение черных дыр.

Так, Пенроуз открыл, что «образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности» Альберта Эйнштейна. В свою очередь Генцель и Гез открыли сверхмассивный компактный объект в центре Млечного пути.

Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук.

Накануне были названы лауреаты премии по химии .

Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:

7 октября — по химии;

8 октября — по литературе;

9 октября — премии мира;

12 октября — по экономике.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро).