﻿ Названы лауреаты Нобелевской премии по физике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

06.10.2020 15:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Нобелевский комитет назвал сегодня имена лауреатов премии по физике.

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Ими стали Роберт Пенроуз (Англия), Райнхард Генцель (ФРГ) и Андреа Гез (США), пишет DW.

Как сказано, это трио наградили за изучение черных дыр.

Так, Пенроуз открыл, что «образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности» Альберта Эйнштейна. В свою очередь Генцель и Гез открыли сверхмассивный компактный объект в центре Млечного пути.

Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук.

Накануне были названы лауреаты премии по химии.

Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:

  • 7 октября — по химии;
  • 8 октября — по литературе;
  • 9 октября — премии мира;
  • 12 октября — по экономике.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро).

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобелевский комитет назвал сегодня имена лауреатов премии по физике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Это сглаз? Асмус рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика