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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Источник материала: Навiны
Нобелевский комитет назвал сегодня имена лауреатов премии по физике.
Ими стали Роберт Пенроуз (Англия), Райнхард Генцель (ФРГ) и Андреа Гез (США), пишет
Как сказано, это трио наградили за изучение черных дыр.
Так, Пенроуз открыл, что «образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности» Альберта Эйнштейна. В свою очередь Генцель и Гез открыли сверхмассивный компактный объект в центре Млечного пути.
Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук.
Накануне были
Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро).
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Нобелевский комитет назвал сегодня имена лауреатов премии по физике.
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