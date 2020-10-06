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«Услышьте голос своих сограждан». Евродепутаты призвали силовиков защищать народ, а не выполнять приказы Лукашенко

06.10.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа из 25 депутатов Европейского парламента 6 октября обратилась к командующему составу силовых структур Беларуси с призывом защищать народ, а не выполнять приказы Александра Лукашенко.

«Услышьте голос своих сограждан». Евродепутаты призвали силовиков защищать народ, а не выполнять приказы Лукашенко
Европарламент

Обращение инициировано бывшим министром национальной обороны Литвы, а ныне депутатом Расой Юкнявичене. Текст опубликован на сайте фракции Европарламента ELP. Обращение подписали депутаты, представляющие в Европарламенте Германию, Данию, Испанию, Латвию, Литву, Мальту, Нидерланды, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию, Швецию и Эстонию.

Поводом для обращения стала инаугурация Лукашенко, состоявшаяся 23 сентября. Евродепутаты убеждены, что эта процедура «юридически ничтожна как по моральным, так и по юридическим причинам», поэтому она не делает Лукашенко «президентом и главнокомандующим Вооруженными силами Беларуси».

«Отныне гражданин Лукашенко больше не является президентом Беларуси, он — организатор захвата власти и государственного переворота, поэтому любые приказы Лукашенко для вас незаконны, — говорится в обращении. — Пришло время вам принять собственное решение: следовать присяге о защите народа Беларуси или выполнять незаконные приказы узурпатора власти, гражданина Лукашенко. Отдавать незаконные приказы — преступление, выполнять их — тоже преступление. Международное сообщество расследует все эти преступления».

«Мы абсолютно уверены: вы прекрасно знаете, что, несмотря на подтасовку процесса голосования, преследование и устранение кандидатов и кражу голосов белорусского народа, Лукашенко все же проиграл выборы 9 августа 2020 года. Это факт», — отмечают европарламентарии.

Они подчеркивают, что «народ Беларуси считает победителем выборов и избранным президентом Светлану Тихановскую», а Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране — это «временное представительство людей, требующих демократических перемен в Беларуси».

Однако «вместо того чтобы вести диалог с народом через Координационный совет», Лукашенко «превратил Вооруженные силы и силы безопасности в инструмент нарушения прав человека белорусского народа», говорится в обращении.

«Вы, командование Вооруженных сил и милиции, тоже белорусы, как и люди, которые мирно выходят на улицы и отстаивают свои права и выступают за справедливые выборы, — отмечают европарламентарии. — Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и притеснять их, в том числе беременных женщин и пожилых людей. Это поворотный момент в истории, когда вы должны принять правильное решение — быть участником государственного переворота и военной хунты, организованной гражданином Лукашенко, или встать на сторону мирной белорусской гражданской нации, которая просто просит уважать свои права человека».

«Услышьте голос своих сограждан; прислушайтесь к тому, что говорит ваша совесть. Не идите против своих соотечественников. Не допускайте этого незаконного захвата власти. Не будьте частью военной хунты Лукашенко. Не становитесь соучастниками преступления», — призывают белорусских силовиков депутаты Европарламента.

 
 
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Группа из 25 депутатов Европейского парламента 6 октября обратилась к командующему составу силовых структур Беларуси с призывом защищать народ, а не выполнять...
 
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