Если бледный, то есть глисты? Врач называет мифы о паразитах, которыми пугали всех с детства

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При заражении гельминтами может не быть ярко выраженных симптомов, при этом некоторые паразиты могут циркулировать в организме человека даже несколько лет. Врач-терапевт Алина Лещенко прокомментировала популярные факты о глистах, которые многие выучили с детства, — но не все они оказываются правдивыми.



Алина Лещенко врач-терапевт второй категории медицинского центра «Форестмед»

Глисты появляются из-за немытых рук

Не только, есть множество путей заражения паразитами. Те гельминты, которые чаще всего встречаются у нас (энтеробиоз и аскаридоз), передаются фекально-оральным путем, то есть действительно могут попадать в организм из-за немытых рук: например, ребенок поиграет в песочнице и оближет пальцы или игрушки.

Но еще энтеробиоз может передаваться через вещи обихода, на которых остались яйца, — постельное белье, полотенца и пр. А также есть категории паразитов, которые попадают в организм через продукты питания, например, описторхоз — при употреблении сырой рыбы, тениоз — при употреблении не прошедшей достаточную термическую обработку свинины.

Глисты бывают только у детей

У взрослых они тоже бывают. Но чаще, конечно, от паразитов страдают дети — особенно дошкольники и дети младшего школьного возраста. Но если, например, энтеробиоз появляется у ребенка, то профилактику от паразита проходит вся семья: взрослые тоже рискуют заразиться при повседневном контакте.

Также взрослые могут «подцепить» паразитов во время путешествий в экзотические страны Азии, Африки. При появлении после поездок каких-либо жалоб проводятся расширенные анализы на паразитарные инфекции с учетом региона путешествия.

Человек бледный и худой? У него глисты

Совсем необязательно. Гельминты очень разные, и проявления будут зависеть от жизненного цикла паразита и от того, какие органы он поражает. Например, может затрагиваться пищеварительная система — отсюда отсутствие аппетита, снижение массы тела, бледность кожи. У человека может развиваться анемия, проявляться диарея, тошнота. При таких симптомах, конечно, человек может терять массу тела.

При поражении дыхательной системы может быть кашель, при поражении кожи — крапивница, дерматит, зуд. Паразиты также могут поражать кровеносную систему, головной мозг, глаза.

По бледности и худобе нельзя точно поставить диагноз. Врач при осмотре собирает анамнез и далее назначает анализы: чтобы определить энтеробиоз — соскоб, аскаридоз — анализ кала, есть и другие анализы на антитела к простейшим.

Скрип зубами по ночам? Верный признак глистов

Скрип зубами по ночам — это признак повышенной возбудимости центральной нервной системы. Его еще называет бруксизмом, и появляется такое непроизвольное скрежетание зубами во сне по совершенно разным причинам — из-за неправильного прикуса, стресса, психоэмоциональной перегрузки. Если продукты жизнедеятельности паразита оказывают нейротоксичное действие на организм, то тогда, действительно, это может проявиться скрипом зубами, но это не самая частая ситуация.



Ленточный червь Taenia taeniaeformis. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ondrej Zicha / biolib.cz

От ухоженных домашних животных нельзя заразиться

Домашние животные, которых выгуливают на улице, чисто механически переносят яйца гельминтов на своих лапах. И они могут заражать хозяев. Если после прогулок животному регулярно и тщательно мыть лапы, риск заражения минимален, — но все-таки он есть.

Надо «гонять глистов» раз в полгода

Раньше это была популярная практика. Но это неправильно: надо избавляться от гельминтов, если они есть. ВОЗ несколько лет назад выпустила гайд по профилактике паразитарных инфекций, в нем было рекомендовано проводить ежегодную профилактику тем странам, в которых есть повышенный риск заражения, Беларусь в число этих стран не входит.

Надо помнить, что противогельминтные препараты — это лекарственные средства, они могут иметь побочные эффекты — особенно у детей. Кроме того, каждый препарат действует на определенный тип гельминтов, поэтому принимать лекарство следует по назначению.

Тыквенные семечки избавят от паразитов

Семечки, лук, чеснок, грецкий орех — этими продуктами, как говорят в народе, можно «погонять глистов». Действительно, в некоторых случаях, если съесть действительно много этих продуктов, в кале можно увидеть червя (далеко не каждого) — но это вовсе не значит, что человек избавился от гельминтов. От паразитов помогут избавиться только специальные препараты, а защититься — усиленная гигиена.