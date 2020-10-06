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Николай Козеко обратился в Минспорта за разъяснениями по лишению стипендии. Вот что ему ответили
Источник материала: Tut.by
В сентябре
— Я получил ответ от министра. Самое главное: в письме сказано, что к моей профессиональной деятельности претензий никаких нет.
Претензии есть к моему административному правонарушению, которое имело место год назад. При этом, когда мне назначали президентскую стипендию, министр уже знал о моем административном правонарушении. Но когда надо, тогда об этом снова вспомнили.
— То есть, получается, стипендии вас лишили?
— Да, но я буду обжаловать это решение.
— Соответственно, вас также обязывают вернуть средства, выплаченные в период с 13.07.2019 по 02.06.2020?
— Получается, что да.
О какой сумме идет речь, Николай Иванович на данный момент уточнять не стал.
Ранее на вопрос, о каком административном правонарушении идет речь, Николай Козеко
— Правонарушение связано с вождением автомобиля, но все без каких-либо серьезных последствий. И штраф мною уже уплачен. Ну а требуют, чтобы я вернул деньги, выплаченные мне в порядке начисления стипендии в указанный в документе период.
Николай Козеко — бессменный главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу с 1993 года. Признавался лучшим тренером года в Беларуси в 2014 и 2018 годах. Кавалер ордена Отечества I, II и III степени. Ученики Николая Козеко
Напомним, после разгона мирных демонстрантов после выборов Николай Иванович
— Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится…
Позже он
Кроме того, подпись Козеко
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Козеко обратился к министру спорта Сергею Ковальчуку за разъяснением о сути претензий по возвращению полученных средств. В комментарии SPORT.TUT.BY Николай Иванович...
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