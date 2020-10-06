В «Слуцке» назначен новый главный тренер

Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Слуцк» объявил имя нового главного тренера: им стал Александр Бразевич. 47-летний специалист сменил на этом посту Александра Кончица, который после летней отставки Виталия Павлова исполнял обязанности рулевого команды.

При этом Кончиц и тренер по научно-методической работе Сергей Журавский покинули «сахарных», клуб поблагодарил их за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В тренерский штаб вошли Дмитрий Щегрикович и Александр Гуринович. Тренировать вратарей продолжит Владимир Гаев. А главным тренером дублирующего состава назначен Александр Гордейчик.



Новый тренерский штаб «Слуцка». Александр Бразевич — посередине

Александр Бразевич родом из Постав. Тренерскую карьеру начал детским тренером, затем работал с юношеской командой МТЗ-РИПО.

Ассистировал Эдуарду Малофееву и Андрею Зыгмантовичу в основной команде МТЗ-РИПО, затем работал с Зыгмантовичем в «Каунасе», в этой команде дважды становился чемпионом, обладателем Кубка Литвы, обладателем Кубка Балтийской лиги, дважды участвовал в Лиге чемпионов. С 2009 года начал самостоятельную тренерскую работу, возглавив литовский «Таурас». Затем тренировал «Сморгонь», вывел в финал кубка Беларуси «Торпедо-Белаз». Работал также в «Речице-2014», БАТЭ (селекционная работа), «Жальгирисе». С 2017 по 2020 год возглавлял «Смолевичи».

Дмитрий Щегрикович в 2016–2017 годах провел 40 матчей за «Слуцк». В Высшей лиге дебютировал в составе БАТЭ и дважды был серебряным призером чемпионата Беларуси. С клубом МТЗ-РИПО стал двукратным обладателем кубка Беларуси, дважды — бронзовым призером чемпионата. Играл также в «Белшине», «Минске», «Торедо-БелАЗ», «Смолевичах».

Александр Гуринович — из Слуцка. Его игровая карьера тесно связана с командой. Выступал за «Слуцксахар» в первенстве области, затем играл за «Молодечно» и «Локомотив» (Минск), после вернулся в СФК «Слуцк», выступал за клуб во второй и первой лигах. С 2015 года возглавлял дубль «Слуцка».