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«Недоплатили миллионы рублей налогов». Госконтроль занялся фирмой по онлайн-заказу маршруток

06.10.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Должностных лиц компании по оказанию услуг онлайн-заказа маршрутных такси подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщает Комитет государственного контроля, только в 2019 году они недоплатили 100 тысяч рублей в виде налогов. Возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых заключены под стражу.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает КГК, столичная фирма оказывала услуги юрлицам и ИП, которые занимаются пригородными и междугородними перевозками пассажиров. Как правило, речь шла о маршрутках, которые возили пассажиров в Минской, Гродненской и Могилевской областях. Фирма размещала информацию о маршрутах на специализированных сайтах и в мобильных приложениях, которые используют для бронирования поездок, обрабатывала заказы клиентов и передавала информацию перевозчикам.

За каждого пассажира компании-перевозчики отдавали сервису определенный процент, в основном оплата происходила наличными. Как уверяют в КГК, в бухучете фирмы отражалась не вся полученная выручка.
 
— Только за 2019 год обществом не учтено свыше 2 млн руб., с которых не уплачено более 100 тыс. руб. налогов, — говорится в сообщении Госконтроля. — При этом первичные результаты расследования уголовного дела уже позволяют вести речь о десятках миллионов рублей сокрытой выручки и миллионах рублей неуплаченных налогов.
 
В КГК также отмечают, что водители маршруток выдавали чеки только тем пассажирам, которые об этом просили. Несмотря на почти полную загрузку микроавтобусов, в списках пассажиров указывалось их минимальное количество, оформлялись и недостоверные заказы-наряды.
 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.
 
По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях фирмы в Минской области, Гродно и Могилеве проведены обыски, наложен арест на имущество. В отношении трех лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых заключены под стражу.
 
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