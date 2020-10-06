Разбил стекла в 12 машинах. В Бобруйске задержали хулигана

Источник материала: Tut.by

Бобруйчанина подозревают в том, что он разбил 12 машин и украл из одной из них магнитолу. Мужчина задержан, сообщает УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

О том, что машины разбиты, в милицию сообщили их владельцы 13 сентября. Все авто были припаркованы у разных домов на улице Интернациональной.

По подозрению в повреждении машин задержали 36-летнего безработного бобруйчанина. По предварительной информации, мужчина ночью повредил машины металлическим прутом, разбивая стекла и устраивая беспорядок в авто. В одной из машин он забрал автомагнитолу, которую потом продал, считает милиция.

В отношении бобруйчанина возбуждены уголовные дела.