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Разбил стекла в 12 машинах. В Бобруйске задержали хулигана
Источник материала: Tut.by
Бобруйчанина подозревают в том, что он разбил 12 машин и украл из одной из них магнитолу. Мужчина задержан,
О том, что машины разбиты, в милицию сообщили их владельцы 13 сентября. Все авто были припаркованы у разных домов на улице Интернациональной.
По подозрению в повреждении машин задержали 36-летнего безработного бобруйчанина. По предварительной информации, мужчина ночью повредил машины металлическим прутом, разбивая стекла и устраивая беспорядок в авто. В одной из машин он забрал автомагнитолу, которую потом продал, считает милиция.
В отношении бобруйчанина возбуждены уголовные дела.
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Машины стояли возле разных домов на улице Интернациональной в Бобруйске.
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