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Разбил стекла в 12 машинах. В Бобруйске задержали хулигана

06.10.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бобруйчанина подозревают в том, что он разбил 12 машин и украл из одной из них магнитолу. Мужчина задержан, сообщает УВД Могоблисполкома.


Фото: УВД Могоблисполкома

О том, что машины разбиты, в милицию сообщили их владельцы 13 сентября. Все авто были припаркованы у разных домов на улице Интернациональной.

По подозрению в повреждении машин задержали 36-летнего безработного бобруйчанина. По предварительной информации, мужчина ночью повредил машины металлическим прутом, разбивая стекла и устраивая беспорядок в авто. В одной из машин он забрал автомагнитолу, которую потом продал, считает милиция.

В отношении бобруйчанина возбуждены уголовные дела.

 
 
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Машины стояли возле разных домов на улице Интернациональной в Бобруйске.
 
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