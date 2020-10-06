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Переход на PS5 и Xbox Series X назвали самым крупным скачком в истории консолей

06.10.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что разница текущего и следующего поколений игровых консолей окажется колоссальной — больше, чем при переходе от 2D к 3D. Об этом пишет Gamespot.


PS5. Фото: 4gamer.net

Слова Рэнди Питчфорд, главы Gearbox Software, приводит издание 4PDA:

 — Думаю, пользователи поймут, насколько велико преимущество производительности новых платформ. Это просто невероятно. Релиз PlayStation 5 и Xbox Series X — самый большой скачок в истории консолей, даже круче перехода от 2D к 3D. Это полностью изменит наше представление о гейминге в каждом аспекте. Однако в первых тайтлах это будет практически незаметно, поскольку большую часть из них разрабатывали раньше. Если честно, в стартовых линейках полно портов и обновленных версий для PS5 и XSX.

Напомним: в продаже в Беларуси обе приставки — PS5 и Xbox Series X — появятся во второй половине ноября по цене в 1599 и 1569 рублей соответственно. Общая производительность PS5 оценивается в 10,5 терафлопса, Xbox Sereis X — в 12 терафлопсов. Впрочем, у консоли Sony быстрее SSD-накопитель.

Gearbox Software — частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Основана в 1999 году, пишет Wikipedia. Студия разработала множество проектов, известных геймерам во всем мире. Из самых значимых в последние годы — серию шутеров Borderlands.

Ниже — цены других игровых консолей:

 
 
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В продаже в Беларуси обе приставки - PS5 и Xbox Series X - появятся во второй половине ноября по цене в 1599 и 1569 рублей соответственно.
 
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