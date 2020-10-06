|
Переход на PS5 и Xbox Series X назвали самым крупным скачком в истории консолей
Источник материала: Tut.by
Глава Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что разница текущего и следующего поколений игровых консолей окажется колоссальной — больше, чем при переходе от 2D к 3D. Об этом пишет
Слова Рэнди Питчфорд, главы Gearbox Software, приводит издание
— Думаю, пользователи поймут, насколько велико преимущество производительности новых платформ. Это просто невероятно. Релиз PlayStation 5 и Xbox Series X — самый большой скачок в истории консолей, даже круче перехода от 2D к 3D. Это полностью изменит наше представление о гейминге в каждом аспекте. Однако в первых тайтлах это будет практически незаметно, поскольку большую часть из них разрабатывали раньше. Если честно, в стартовых линейках полно портов и обновленных версий для PS5 и XSX.
Напомним: в продаже в Беларуси обе приставки — PS5 и Xbox Series X — появятся во второй половине ноября по цене в 1599 и 1569 рублей соответственно. Общая производительность PS5 оценивается в 10,5 терафлопса, Xbox Sereis X — в 12 терафлопсов. Впрочем, у консоли Sony быстрее SSD-накопитель.
Gearbox Software — частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Основана в 1999 году, пишет
Ниже — цены других игровых консолей:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В продаже в Беларуси обе приставки - PS5 и Xbox Series X - появятся во второй половине ноября по цене в 1599 и 1569 рублей соответственно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)