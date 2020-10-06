ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рахимов: ситуация в Кыргызстане перекликается с белорусской, но есть специфика

06.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Рахимов: ситуация в Кыргызстане перекликается с белорусской, но есть специфика

ЦИК Кыргызстана признал недействительными парламентские выборы, которые состоялись в стране 4 октября. Ранее масштабные акции протеста в стране, освобождение демонстрантами экс-президента Атамбаева и захват важных правительственных зданий создали очередную революционную ситуацию. О ходе текущих событий и перспективах выхода из политического кризиса слушателям радио Sputnik с места событий рассказал известный кыргызский эксперт Кубатбек Рахимов. 

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Протесты в Кыргызстане: захват зданий и освобождение экс-президента

"Напрашивается главный вопрос: всегда ли приживается демократия в западном понимании на иную почву? Образно говоря, на выжженные пустыни и скалистые предгорья. Когда-то, при президенте Акаеве, который ныне преподает в МГУ, Кыргызстан был объявлен "островком демократии", все испытывали надежду на то, что у нас все будет системно, нормально, как в Швейцарии, но почему-то в 2010 году прошли события, похожие на текущие... То ли наше общество слишком динамично развивается и конституционные изменения не поспевают за его развитием, то ли механизм сугубо правовой у нас не работает", - рассуждает собеседник Sputnik.

При этом, по мнению эксперта, хаоса в стране пока не наблюдается, бояться того, что случилось, не стоит. Общество в целом проявляет сознательность и даже в такие непростые моменты научилось жить в условиях самоуправления, создаются дружины, но предстоит установить легитимность главных властных органов.

"Ситуация перекликается, наверное, с белорусской, но с нашей, кыргызской спецификой", - подытожил Рахимов.

Парламентские выборы в Кыргызстане состоялись в воскресенье. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий, однако места получили только четыре из них: две проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также две центристские партии  "Партия Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать такие  результаты голосования, что и привело к протестам.

Комментарий известного эксперта Кубатбека Рахимова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чем причины политического кризиса в Кыргызстане, какими путями можно урегулировать ситуацию и чем кыргызский протест похож на белорусский, рассуждает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрет на посещение лесов продолжает действовать в пяти районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика