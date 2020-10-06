Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Рахимов: ситуация в Кыргызстане перекликается с белорусской, но есть специфика

ЦИК Кыргызстана признал недействительными парламентские выборы, которые состоялись в стране 4 октября. Ранее масштабные акции протеста в стране, освобождение демонстрантами экс-президента Атамбаева и захват важных правительственных зданий создали очередную революционную ситуацию. О ходе текущих событий и перспективах выхода из политического кризиса слушателям радио Sputnik с места событий рассказал известный кыргызский эксперт Кубатбек Рахимов.

"Напрашивается главный вопрос: всегда ли приживается демократия в западном понимании на иную почву? Образно говоря, на выжженные пустыни и скалистые предгорья. Когда-то, при президенте Акаеве, который ныне преподает в МГУ, Кыргызстан был объявлен "островком демократии", все испытывали надежду на то, что у нас все будет системно, нормально, как в Швейцарии, но почему-то в 2010 году прошли события, похожие на текущие... То ли наше общество слишком динамично развивается и конституционные изменения не поспевают за его развитием, то ли механизм сугубо правовой у нас не работает", - рассуждает собеседник Sputnik.

При этом, по мнению эксперта, хаоса в стране пока не наблюдается, бояться того, что случилось, не стоит. Общество в целом проявляет сознательность и даже в такие непростые моменты научилось жить в условиях самоуправления, создаются дружины, но предстоит установить легитимность главных властных органов.

"Ситуация перекликается, наверное, с белорусской, но с нашей, кыргызской спецификой", - подытожил Рахимов.

Парламентские выборы в Кыргызстане состоялись в воскресенье. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий, однако места получили только четыре из них: две проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также две центристские партии "Партия Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать такие результаты голосования, что и привело к протестам.

Комментарий известного эксперта Кубатбека Рахимова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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