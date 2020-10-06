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Запрет на посещение лесов продолжает действовать в пяти районах Беларуси

06.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Запрет на посещение лесов сохраняется в пяти районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства. 

© Photo : Предоставлено Анастасией Докучаевой
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После выходных ограничения действовали в десяти районах страны, однако в понедельник местами прошли дожди и уровень пожароопасности снизился. В связи с этим ряд запретов сняли, сейчас они продолжают действовать только в пяти районах.

В Минской области в леса по-прежнему запрещено ходить в четырех районах: Молодеченском, Воложинском, Крупском и Березинском. Также ограничение введено в Ивацевичском районе Брестской области.

В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются дожди. Поэтому вполне возможно, что запреты будут сняты полностью. Отслеживать ситуацию можно на сайте Минлесхоза.

Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей). 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Еще в понедельник ограничения на посещение лесов были введены в десяти районах страны, во вторник их частично сняли.
 
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