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От Apple ждут анонса накладных наушников и колонки
Источник материала: Onliner
Скорее всего, через неделю Apple представит не только новые iPhone, но и целую линейку наушников. К такому выводу
Предполагается, что Apple в ближайшее время покажет как минимум накладные наушники, а также уменьшенную версию HomePod. Наушники и колонки других компаний пропали не только в интернет-магазине Apple, но и в фирменных розничных салонах.
Ожидается, что презентация новых устройств Apple состоится через неделю, 13 октября. Если это так, то сегодня-завтра компания разошлет официальные приглашения на мероприятие. С другой стороны, если оно будет проходить в онлайн-формате, то информация о презентации может появиться и позже.
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Скорее всего, через неделю Apple представит не только новые iPhone, но и целую линейку наушников. К такому выводу пришли американские журналисты, которые заметили, что из...
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