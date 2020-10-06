От Apple ждут анонса накладных наушников и колонки

Источник материала: Onliner

Скорее всего, через неделю Apple представит не только новые iPhone, но и целую линейку наушников. К такому выводу пришли американские журналисты, которые заметили, что из магазинов компании пропала аудиопродукция Bose, а также Logitech и Sonos.

Предполагается, что Apple в ближайшее время покажет как минимум накладные наушники, а также уменьшенную версию HomePod. Наушники и колонки других компаний пропали не только в интернет-магазине Apple, но и в фирменных розничных салонах.

Ожидается, что презентация новых устройств Apple состоится через неделю, 13 октября. Если это так, то сегодня-завтра компания разошлет официальные приглашения на мероприятие. С другой стороны, если оно будет проходить в онлайн-формате, то информация о презентации может появиться и позже.