На базе 40-летнего BMW R100 построили брутальный скрамблер

Источник материала: Onliner

В 2016 году два австралийца Том Гоф и Крис Брюс открыли небольшое ателье Hellraiser Garage, где принялись работать над кастомными проектами мотоциклов. Недавно они завершили создание очень стильного скрамблера на базе BMW R100 1981 года выпуска.





Баварский классический байк отлично подходит для кастомизации и дорабатывается не впервые. Мотоцикл приводится в движение четырехтактным 2-цилиндровым мотором с оппозитным расположением цилиндров. «Боксер» имеет верхнее расположение клапанов и рабочий объем 979 куб. см. Агрегат оснащен системой воздушного охлаждения и на 7 тысячах оборотов развивает пиковую мощность в 67 л. с. Номинальная тяга доступна чуть раньше (5,5 тыс. об.) и составляет 72 Н·м. Коробка передач 5-ступенчатая.





В свое время этот мотоцикл был очень быстрым. Разгон до сотни у BMW R100 занимал меньше 5 секунд, а максимальная скорость составляла 191 км/ч. Не зря эта «эрка» часто становится донором для переделок даже в наши дни.





В стенах Hellraiser Garage мотоцикл пережил немало хирургических вмешательств. Передняя вилка здесь от спортбайка Suzuki GSX R. Седло выполнено под заказ фирмой Biltwell. Пассажирского места, само собой, нет. Все пластиковые детали были выброшены, но бензобак остался оригинальным.





Мотоцикл получил новые амортизаторы Hagon и свежий комплект светотехники. Штатную выпускную систему заменили на новую. В качестве резины австралийцы решили использовать «зубастую» модель Shinko E804-805. Получилось весьма брутально.