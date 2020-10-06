Спортсменку года Александру Романовскую уволили «за прогулы». Фристайлистка высказывалась против насилия

Источник материала: Onliner

Чемпионка мира по фристайлу и спортсменка года (2019) Александра Романовская уволена из национальной команды «за прогулы». Об этом Onliner рассказал главный тренер Николай Козеко. Об увольнении Романовской сообщили во время сегодняшнего собрания. Александра Романовская — белорусская фристайлистка, специализирующаяся в акробатике, участница Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года, многократный призер этапов Кубка мира. Подопечные Козеко традиционно привозили награды с Олимпиад. Был резон ожидать, что следующей медалисткой станет именно Романовская.

Козеко называет решение бесчеловечным. В последнее время на Романовскую свалилось множество неприятностей. Во-первых, травма, которая требует доработки. Сейчас спортсменка проходит реабилитацию и готовится к еще одному хирургическому вмешательству. Тренер отмечает, что операция будет более косметического толка, но так или иначе замедлит процесс возвращения на трамплин. Во-вторых, отец Романовской недавно перенес инсульт. Дочка ухаживает за ним.

Надо отметить, что Романовская активно выражала свою гражданскую позицию и участвовала в обращениях Свободного объединения спортсменов Беларуси, которые выступают против итогов недавних выборов и насилия.

— Думаю, Саша восприняла эту новость с достоинством, — отмечает Козеко. — Она действующая лучшая спортсменка по всем фронтам. И чемпионат мира, и универсиада. Пройдет операция, и после Саша обязательно продолжит тренироваться. Я очень надеюсь, что разум возобладает. Есть же и Национальный комитет РБ, и Международный олимпийский комитет. Спортсмен выражает свое мнение, а после его увольняют. Это немыслимо.

Напомним, 7 сентября стало известно об увольнении предыдущего директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева. Это произошло после высказываний отечественных фристайлистов и главного тренера национальной сборной Николая Козеко, которые осудили насилие на улицах белорусских городов. По теме высказывались топы нашего фристайла — Анна Гуськова, Александра Романовская, Дмитрий Дащинский.

А 17 сентября тренера олимпийских чемпионов Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и потребовали от него компенсации. Тот обратился к профильному министру за разъяснением. В итоге тренер получил ответ. По словам Козеко, в письме сказано, что к его профессиональной деятельности претензий никаких нет. В основе решения — претензии к его административному правонарушению, которое произошло год назад.

— Когда мне назначали президентскую стипендию, министр уже знал о моем административном правонарушении, — отмечает тренер.