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Реаниматолог РНПЦ детской онкологии после задержания оштрафована судом на 25 базовых
06.10.2020 15:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: скриншот из видеообращения врачей и ученых на YouTube
Завотделением трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Инесса Доронина ранее выступила в открытом видеообращении медиков и ученых в связи с задержаниями студентов и лицеистов.
Инессу Доронину задержали 4 октября в районе Немиги, затем она находилась в ЦИП на Окрестина. 5 октября Первомайский суд судил ее по ч.1 ст. 23.34 КоАП. По решению судьи врач должна выплатить штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей), сообщает
Инесса Доронина, детский реаниматолог с с 30-летним стажем. Ее коллеги говорят о ней, как «нерве» центра., высококвалифицированном специалисте, который спас жизни тысячам обреченных детей.
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Завотделением трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Инесса Доронина ранее выступила в открытом...
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