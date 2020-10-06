Реаниматолог РНПЦ детской онкологии после задержания оштрафована судом на 25 базовых

Источник материала: Ежедневник

фото: скриншот из видеообращения врачей и ученых на YouTube

Завотделением трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Инесса Доронина ранее выступила в открытом видеообращении медиков и ученых в связи с задержаниями студентов и лицеистов.

Инессу Доронину задержали 4 октября в районе Немиги, затем она находилась в ЦИП на Окрестина. 5 октября Первомайский суд судил ее по ч.1 ст. 23.34 КоАП. По решению судьи врач должна выплатить штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей), сообщает Tut.by . Сегодня доктор уже вышла на работу.

Инесса Доронина, детский реаниматолог с с 30-летним стажем. Ее коллеги говорят о ней, как «нерве» центра., высококвалифицированном специалисте, который спас жизни тысячам обреченных детей.