"Если прекратятся трансплантации - дети умрут" На марше протеста задержали завотделением РНПЦ детской онкологии

Наша нiва Об этом сообщила





По словам коллег доктора, она уникальный для страны специалист, который выполняет высокотехнологичные процедуры, без которых могут прекратиться операции.





5 октября над врачом должен был пройти суд, но коллеги до конца дня 5 октября не знали его результата. Связаться с Инессой Дорониной по телефону не получилось.





Коллеги говорят, что Инесса - выдающийся специалист, ее работа технически сложна.





«Например, она единственная делает забор гранулоцитов и тромбоцитов для переливаний, забор периферийных стволовых клеток: ребенка подключают к специальному аппарату, через который проходит его кровь, аппарат ловит «специальные» клетки», потом они специально готовятся и после высокодозной химиотерапии переливаются ребенку обратно», — передает слова врачей «Наша Нiва».





«Это специфическая работа, просто стать за аппарат и делать не получится, лучше нее эти непростые процедуры никто не знает», — говорят медики и добавляют, что если заборы стволовых клеток прекратятся и прекратятся трансплантации, то «многие не выживут».





Только 6 октября стало известно, что у белорусского режима хватило мозгов не запирать на сутки хотя бы этого уникального медика, от которого зависят жизни маленьких пациентов,





Тем не менее за участие в акции протеста женщину оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей).





6 октября она смогла выйти на работу.





Как говорят, не дай Бог, конечно, но возникает вопрос как минимум к принимавшему решенье судье - хватит ли смелости или наглости обратится к Инессе Дорониной, если в этом возникнет необходимость. А по закону бумеранга все может быть...