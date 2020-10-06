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Суд в Гомеле оштрафовал главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас

06.10.2020 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья суда Советского района Гомеля Алина Кошкина признала главного редактора портала «Сильные новости» Анну Якштас виновной в участии в несанкционированном шествии и оштрафовала на 20 базовых величин (540 рублей).

Суд в Гомеле оштрафовал главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас
Фото: t.me/gomeltoday

У Анны двое несовершеннолетних детей. 5 октября ее мужа Дениса Якштаса суд наказал арестом на 15 суток. Денис также сотрудник «Сильных новостей». Супруги были задержаны 3 октября и время до суда провели в ИВС.

На суде зачитали протокол милиции, где указано, что Анна Якштас «выдавала себя за аккредитованного журналиста, используя жилетку "Пресса" и бейдж, приняла активное участие в несанкционированном шествии». Анна на суде пояснила, что на акции была как журналист, снимала фото и видео.

До сих пор в ИВС находится журналистка портала Надежда Пужинская, которую задержали 4 октября.

5 октября в редакции «Сильных новостей» прошел «осмотр», в ходе которого милиция изъяла всю технику и личные телефоны сотрудников.

«Сильные новости» — наиболее посещаемый новостной портал Гомельской области.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Судья суда Советского района Гомеля Алина Кошкина признала главного редактора портала «Сильные новости» Анну Якштас виновной в участии в несанкционированном...
 
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