Суд в Гомеле оштрафовал главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас

Судья суда Советского района Гомеля Алина Кошкина признала главного редактора портала «Сильные новости» Анну Якштас виновной в участии в несанкционированном шествии и оштрафовала на 20 базовых величин (540 рублей).



Фото: t.me/gomeltoday

У Анны двое несовершеннолетних детей. 5 октября ее мужа Дениса Якштаса суд наказал арестом на 15 суток. Денис также сотрудник «Сильных новостей». Супруги были задержаны 3 октября и время до суда провели в ИВС.

На суде зачитали протокол милиции, где указано, что Анна Якштас «выдавала себя за аккредитованного журналиста, используя жилетку "Пресса" и бейдж, приняла активное участие в несанкционированном шествии». Анна на суде пояснила, что на акции была как журналист, снимала фото и видео.

До сих пор в ИВС находится журналистка портала Надежда Пужинская, которую задержали 4 октября.

5 октября в редакции «Сильных новостей» прошел «осмотр», в ходе которого милиция изъяла всю технику и личные телефоны сотрудников.

«Сильные новости» — наиболее посещаемый новостной портал Гомельской области.