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Турция заявила о готовности оказать любую поддержку Азербайджану

06.10.2020 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В турецком МИД говорят, что Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель, и подчеркивают свою готовность помочь.

Турция заявила о готовности оказать любую поддержку Азербайджану
Источник: aa.com.tr

«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник, 6 октября.

 
 
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В турецком МИД говорят, что Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель, и подчеркивают свою готовность помочь.
 
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