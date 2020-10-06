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Турция заявила о готовности оказать любую поддержку Азербайджану
Источник материала: Навiны
В турецком МИД говорят, что Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель, и подчеркивают свою готовность помочь.
«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник, 6 октября.
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В турецком МИД говорят, что Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель, и подчеркивают свою готовность помочь.
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