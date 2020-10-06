Турция заявила о готовности оказать любую поддержку Азербайджану

В турецком МИД говорят, что Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель, и подчеркивают свою готовность помочь.



Источник: aa.com.tr

«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник, 6 октября.