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В ООН заявили о резком увеличении озоновой дыры над Антарктикой

06.10.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Озоновая дыра над Антарктикой достигла самых больших за последние несколько лет размеров, сообщила на брифинге в Женеве Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

«Ученые из службы мониторинга атмосферы „Коперник“ подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой сейчас самая обширная и глубокая за последние годы», — отметила Нюллис, добавив, что согласно проведенному специалистами анализу, эта область «достигла своего максимального размера».

Как пояснила официальный представитель, в 2020 году озоновая дыра быстро увеличивалась с августа и в начале октября «достигла пикового значения примерно в 24 млн кв. км». На настоящий момент она охватывает почти всю Антарктиду — 23 млн кв. км, что превышает средние значения за последние 10 лет. Нюллис напомнила, что толщина озонового слоя над Антарктикой подвержена изменениям от года к году. Нынешняя ситуация похожа на ту, что имела место в 2018 году, когда «озоновая дыра также была довольно обширной и одной из самых больших за последние годы». В 2019 году она, наоборот, «была необычно маленькой».

В ВМО считают, что процессы в атмосфере, касающиеся концентрации озона, говорят о необходимости продолжать выполнение Монреальского протокола, запрещающего эмиссию химических веществ, разрушающих озоновый слой. Как напомнила Нюллис, со времени введения этого запрета «озоновый слой медленно восстанавливается, и данные ясно говорят о тенденции к уменьшению области озоновой дыры».

Озоновый слой

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения. В 1980-х годах было установлено, что содержание озона в атмосфере стало стремительно сокращаться из-за высокой концентрации хлорфторуглеродов (ХФУ), галонов и других газов, которые широко использовались в качестве хладагентов для холодильников и кондиционеров, а также как распылители в аэрозольных баллончиках и противопожарных средствах.

Первым международным документом, посвященным этой проблеме, стала Венская конвенция об охране озонового слоя, принятая 22 марта 1985 года. Ее рамочный характер не предусматривал каких-либо конкретных действий со стороны присоединившихся к ней стран. 16 сентября 1987 года в Монреале (Канада) был принят протокол к этой конвенции, обязавший страны обеспечить контроль производства и потребления озоноразрушающих веществ. Этот документ вступил в силу в 1989 году. Протокол установил график поэтапного отказа от производства 99% химических веществ, включая наиболее опасные — галоны, ХФУ, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в развитых странах к 2030 году, а в развивающихся — к 2040 году.

 
 
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В октябре ее площадь достигла пикового значения - примерно 24 млн кв. км.
 
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