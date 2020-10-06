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В ООН заявили о резком увеличении озоновой дыры над Антарктикой
Источник материала: Tut.by
Озоновая дыра над Антарктикой достигла самых больших за последние несколько лет размеров, сообщила на брифинге в Женеве Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН. Об этом пишет
«Ученые из службы мониторинга атмосферы „Коперник“ подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой сейчас самая обширная и глубокая за последние годы», — отметила Нюллис, добавив, что согласно проведенному специалистами анализу, эта область «достигла своего максимального размера».
Как пояснила официальный представитель, в 2020 году озоновая дыра быстро увеличивалась с августа и в начале октября «достигла пикового значения примерно в 24 млн кв. км». На настоящий момент она охватывает почти всю Антарктиду — 23 млн кв. км, что превышает средние значения за последние 10 лет. Нюллис напомнила, что толщина озонового слоя над Антарктикой подвержена изменениям от года к году. Нынешняя ситуация похожа на ту, что имела место в 2018 году, когда «озоновая дыра также была довольно обширной и одной из самых больших за последние годы». В 2019 году она, наоборот, «была необычно маленькой».
В ВМО считают, что процессы в атмосфере, касающиеся концентрации озона, говорят о необходимости продолжать выполнение Монреальского протокола, запрещающего эмиссию химических веществ, разрушающих озоновый слой. Как напомнила Нюллис, со времени введения этого запрета «озоновый слой медленно восстанавливается, и данные ясно говорят о тенденции к уменьшению области озоновой дыры».
Озоновый слой
Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения. В 1980-х годах было установлено, что содержание озона в атмосфере стало стремительно сокращаться из-за высокой концентрации хлорфторуглеродов (ХФУ), галонов и других газов, которые широко использовались в качестве хладагентов для холодильников и кондиционеров, а также как распылители в аэрозольных баллончиках и противопожарных средствах.
Первым международным документом, посвященным этой проблеме, стала Венская конвенция об охране озонового слоя, принятая 22 марта 1985 года. Ее рамочный характер не предусматривал каких-либо конкретных действий со стороны присоединившихся к ней стран. 16 сентября 1987 года в Монреале (Канада) был принят протокол к этой конвенции, обязавший страны обеспечить контроль производства и потребления озоноразрушающих веществ. Этот документ вступил в силу в 1989 году. Протокол установил график поэтапного отказа от производства 99% химических веществ, включая наиболее опасные — галоны, ХФУ, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в развитых странах к 2030 году, а в развивающихся — к 2040 году.
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В октябре ее площадь достигла пикового значения - примерно 24 млн кв. км.
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