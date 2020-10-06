Нужны ли полоскания, спреи и пастилки, если болит горло

Источник материала: Tut.by

Местным лечением при боли в горле называют полоскания, спреи и пастилки. В каких случаях на них можно положиться, а какого эффекта ждать не стоит? Прокомментировала врач-оториноларинголог Юлиана Жук.



Юлиана Жукврач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в Instagram врач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в

Чем спреи и пастилки помогут, а чем нет

— Полоскания, спреи и пастилки помогают избавиться лишь от симптома, но не от причины боли. То есть если причина боли в горле — бактериальная инфекция, то нужен антибиотик внутрь, и никакие полоскания, спреи и пастилки не спасут.

Нет у них и задачи «убить микробов». С вирусами организм справится сам (но иногда нужны специальные противовирусные препараты), грибковая и бактериальная инфекции, как уже говорилось, чаще всего требуют соответствующие препараты внутрь.

А местные антисептики в любом виде (спреи, пастилки, полоскания) во-первых, имеют слабый эффект за счет того, что средство смывается со слизистой после первого же глотка слюны, а во-вторых, убивают не только «плохих» микробов, но и «хороших», чем нарушают нормальную микрофлору ротоглотки.



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Но что может местное лечение, так это облегчить симптомы болезни — боль, сухость, першение и так далее. Их основные задачи — обезболивание и увлажнение. На это направлено действие большинства местных препаратов при боли в горле.⠀

Обезболивающий эффект достигается за счет обезболивающего компонента местного препарата, а также выработки слюны и увлажнения слизистой. Поэтому питье, рассасывание любых леденцов или даже жевательная резинка тоже помогут вам облегчить состояние при боли в горле.⠀

Важный факт: у маленьких детей (до 3−4 лет) при использовании спрея на область глотки может возникнуть рефлекторная остановка дыхания. Поэтому рекомендуется распылять средство на внутреннюю поверхность щеки (если есть необходимость использовать спрей).⠀

Вывод: так надо местное лечение или нет?

— Местное лечение при боли в горле помогает лишь облегчить симптомы, но не устраняет причину заболевания. Поэтому оно не обязательно. Порой питье, любые леденцы и жевательная резинка помогут облегчить симптомы не хуже спреев, полосканий и пастилок, — заключает врач.