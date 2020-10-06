Инициатива «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД», который должен объединить рабочих

Источник материала: Tut.by

Сообщество «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД» . Это инструмент, с помощью которого рабочие смогут объединяться друг с другом, а остальные получат объективную информацию о ситуации и настроении заводчан на белорусских предприятиях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Stephen Petrey / Unsplash.com

Как говорится в пресс-релизе, «Честные люди» запустили этот чат-бот, чтобы «помочь рабочим объединиться», а люди вне заводов могли узнать «реальное положение дел».

Этот бот позволит узнать:

с какого завода сотрудник, который отвечает на вопросы;

поддерживают ли заводчане основные требования протестующих;

сколько сотрудников активно бастуют, а сколько готовятся к забастовке;

готовы ли они поддерживать итальянскую забастовку;

сколько сотрудников вышло из государственного профсоюза.

В тексте отмечается, что первые результаты будут опубликованы, как только бот соберет достаточно данных.

Ссылки на «ЗАВОД»:

Пройти чат-бота можно за родственника или коллегу, указав его номер телефона.