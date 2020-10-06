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Инициатива «Честные люди» запускает чат-бот «ЗАВОД», который должен объединить рабочих
Источник материала: Tut.by
Сообщество «Честные люди» запускает
Как говорится в пресс-релизе, «Честные люди» запустили этот чат-бот, чтобы «помочь рабочим объединиться», а люди вне заводов могли узнать «реальное положение дел».
Этот бот позволит узнать:
В тексте отмечается, что первые результаты будут опубликованы, как только бот соберет достаточно данных.
Ссылки на «ЗАВОД»:
Пройти чат-бота можно за родственника или коллегу, указав его номер телефона.
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Первые результаты будут опубликованы, как только бот соберет достаточно данных.
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