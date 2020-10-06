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Ученые рассказали, как образуются «круги фей» в Австралии и Африке
Источник материала: Tut.by
В Австралии и Африке начали появляться странные круги на почве — в народе их прозвали «кругами фей». Долгое время происхождение аномалии оставалось загадкой. Но сейчас ученые нашли ответ. Об этом пишет
«Кругами фей» прозвали проплешины голой земли диаметром от четырех до десяти метров, вокруг которых растет трава. Они находятся на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга и образуют на поверхности узор. О происхождении подобных кругов продолжительное время ничего не было известно — некоторые даже прибегали к аномальным теориям.
Впрочем, все оказалось проще — в статье в Journal of Ecology появление кругов объясняется морфогенетическими моделями математика и криптографа Алана Тьюринга. О них писали еще в 50-х годах прошлого века.
Теория базируется на том, что в замкнутых системам подобные круги могут возникать сами по себе. По сути, они служат источником воды для растений в засушливой местности. Голую землю покрывает глиняный слой, не пропускающий воду. Влага стекает за пределы кругов, где растут травы. Механизм позволяет растениям правильно распределять воду и справляться с засухой.
Чтобы это проверить, исследователи запускали дроны и с их помощью анализировали местность, «пораженную» кругами. Выяснилось, что без них почва просто превратилась бы в пустыню. Чтобы выжить, растения сами выстраивали систему распределения воды — она может казаться антинаучной, но на деле подтверждает результаты труда Тьюринга о морфогенезе.
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«Кругами фей» прозвали проплешины голой земли диаметром от четырех до десяти метров, вокруг которых растет трава.
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