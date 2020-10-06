Ученые рассказали, как образуются «круги фей» в Австралии и Африке

Источник материала: Tut.by

В Австралии и Африке начали появляться странные круги на почве — в народе их прозвали «кругами фей». Долгое время происхождение аномалии оставалось загадкой. Но сейчас ученые нашли ответ. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на статью в журнале Journal of Ecology .



Фото «кругов фей», сделанных с дрона. Фото: Naked Science

«Кругами фей» прозвали проплешины голой земли диаметром от четырех до десяти метров, вокруг которых растет трава. Они находятся на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга и образуют на поверхности узор. О происхождении подобных кругов продолжительное время ничего не было известно — некоторые даже прибегали к аномальным теориям.

Впрочем, все оказалось проще — в статье в Journal of Ecology появление кругов объясняется морфогенетическими моделями математика и криптографа Алана Тьюринга. О них писали еще в 50-х годах прошлого века.

Теория базируется на том, что в замкнутых системам подобные круги могут возникать сами по себе. По сути, они служат источником воды для растений в засушливой местности. Голую землю покрывает глиняный слой, не пропускающий воду. Влага стекает за пределы кругов, где растут травы. Механизм позволяет растениям правильно распределять воду и справляться с засухой.

Чтобы это проверить, исследователи запускали дроны и с их помощью анализировали местность, «пораженную» кругами. Выяснилось, что без них почва просто превратилась бы в пустыню. Чтобы выжить, растения сами выстраивали систему распределения воды — она может казаться антинаучной, но на деле подтверждает результаты труда Тьюринга о морфогенезе.