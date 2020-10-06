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Сколько минчан не платили за услуги ЖКХ в августе. Одной картинкой

06.10.2020 16:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Динамика по количеству лицевых счетов с просроченной задолженностью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом.


Инфографика: Myfin.by

Информация за сентябрь 2020 года еще не актуализирована, поскольку не завершено зачисление платежей на лицевые счета. В ЕРСЦ отмечают, что наибольшее количество лицевых счетов с просроченной задолженностью приходится на периоды неоплат до трех месяцев. Как правило, это количество составляет 83-89% от всего количества лицевых счетов с просроченной задолженностью.

О том, что будет, если не платить за услуги ЖКХ Myfin.by рассказывал в отдельном материале.

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Теги: Минск
 
 
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В августе доля неплательщиков за услуги ЖКХ выросла примерно в 1,5 раза и составила 10,39% по городу Минску. Об этом сообщает Onliner.by со ссылкой на данные Единого...
 
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