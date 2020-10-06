Сколько минчан не платили за услуги ЖКХ в августе. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Динамика по количеству лицевых счетов с просроченной задолженностью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом.



Инфографика: Myfin.by

Информация за сентябрь 2020 года еще не актуализирована, поскольку не завершено зачисление платежей на лицевые счета. В ЕРСЦ отмечают, что наибольшее количество лицевых счетов с просроченной задолженностью приходится на периоды неоплат до трех месяцев. Как правило, это количество составляет 83-89% от всего количества лицевых счетов с просроченной задолженностью.