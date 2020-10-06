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Представленная первая в мире память DDR5 — на одном модуле помещается 256 ГБ

06.10.2020 16:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания SK hynix объявила о выпуске первой в мире оперативной памяти DDR5. Образцы продукции уже поступили партнерам производителя и скоро попадут в продажу. Правда, пока новинка нацелена на использование в северном сегменте. Тем не менее, ожидается, что в 2024 году память стандарта DDR5 будет занимать почти половину рынка.

Новинка быстрее и энергоэффективнее предшественника, а также намного более емкая. Как отметили в SK hynix, емкость модуля оперативной памяти DDR5 может достигать 256 ГБ. Одновременно по сравнению с DDR4 почти вдвое увеличилась скорость передачи данных (до 5600 Мбит/с), а энергопотребление при этом сократилось почти на 20%.

Кроме того, разработчики улучшили систему коррекции ошибок, благодаря чему надежность работы приложений увеличится в 20 раз по сравнению с памятью DDR4. О стоимости новинки в SK hynix пока не распространяются.

Оперативная память Hynix 8GB DDR4 PC4-19200 [HMA81GU6AFR8N-UH]
1 модуль, частота 2400 МГц, CL 17T, тайминги 17-17-17, напряжение 1.2 В
90,16 р.
9 предложений
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Компания SK hynix объявила о выпуске первой в мире оперативной памяти DDR5. Образцы продукции уже поступили партнерам производителя и скоро попадут в продажу. Правда,...
 
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