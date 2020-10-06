Светошумовые гранаты, захват Белого дома и непризнание выборов. Куда движутся протесты в Кыргызстане?

Источник материала: Onliner

Все просто. По мнению аналитика Темура Умарова, консультанта Московского центра Карнеги, парламент в Кыргызстане имеет бóльшую власть, чем президент. Это президентско-парламентская республика, и должность премьер-министра дает ее носителю реальные властные полномочия.

Выборы в парламент закончились протестами потому, что люди до конца верили в возможность настоящей конкуренции. А вот сообщения о подкупах голосов и нечестной борьбе стали для них разочарованием.

— По результатам обработки 70% бюллетеней ручным подсчетом, мы видим, что почти половину всех голосов якобы выиграли «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Это две провластные партии, которые поддерживаются президентом и влиятельным кланом Матраимовых в Кыргызстане. Это значит, что те люди, которые сейчас есть в парламенте — они, по большому счету, и перетекут в парламент седьмого созыва, — объясняет Умаров.









Так чем закончится эта протестная повестка?

А вот здесь можно посомневаться. По мнению Темура Умарова, пока сложно делать прогнозы: ситуация развивается ежеминутно. Аналитик добавляет: то, что сейчас происходит на улицах Бишкека, спровоцировала сама власть. И объясняет: подавление мирных акций на начальном этапе вызывает бóльшие волнения против правящей элиты.

А еще Умаров считает, что власти Кыргызстана понимают всю серьезность ситуации. Вот вам подтверждение: президент Сооронбай Жээнбеков объявил о встрече со всеми лидерами партий, которые участвовали в выборах. От того, найдут ли они компромисс, зависит дальнейшее развитие событий.

А насколько это прецедентная ситуация? Разве протестов в Кыргызстане не было раньше?

Скажем прямо, улицы Кыргызстана видят похожие протестные явление не впервые. Внутриполитические кризисы случались в стране и раньше. Вот перечень последних крупных столкновений между протестующими и властями.

К примеру, еще в августе 2019 года спецслужбы Кыргызстана задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Между его сторонниками и силовиками случились стычки. Тогда пострадали 136 человек, погиб один спецназовец.

В январе 2014 года состоялись выборы мэра Оша. На них одержал победу провластный чиновник, а после оглашения результатов люди собрались на площади и начали закидывать камнями здание обладминистрации.

В 2013 году несколько сотен жителей Иссык-Кульской области заблокировали трассу, ведущую к руднику Кумтор, который разрабатывается канадской компанией Centerra Gold. Они отключили подачу на него электроэнергии и требовали увеличить количество социальных льгот. Силовикам удалось освободить подстанцию и задержать организаторов протеста. В столкновениях пострадали 55 человек, 13 из них — сотрудники полиции.

В 2010 году в Таласской области начались массовые акции протеста против повышения тарифов. Митингующие взяли в заложники прибывшего на место событий министра внутренних дел, разгромили здание областного УВД и забрали табельное оружие. На следующий день протесты случились в столице — вооруженные демонстранты взяли штурмом здание правительства.

В итоге президент Бакиев покинул страну, а власть перешла к временному коалиционному правительству. Во время протестов погибли около 90 человек, 1,5 тысячи получили ранения.