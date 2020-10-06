Источник материала: Onliner

Как сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз, при постановке на учет автомобиля Audi A6 у сотрудника ОГАИ Полоцкого РОВД возникли сомнения в подлинности идентификационного номера. В Новополоцком межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз была назначена экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств с целью проверки, подвергался ли VIN-номер изменению и, если подвергался, каково его первоначальное значение.

— Согласно заключению эксперта, часть маркируемой панели с первичным идентификационным номером была удалена и на ее место вварена панель с «автомобиля-донора», — отметили в ГКСЭ. — Выводы эксперта о содержании установленных производственных обозначений позволили сотрудникам милиции в ходе проведения проверочных мероприятий определить первоначальный идентификационный номер и получить информацию, что Audi A6 находится в розыске в России.

Второй аналогичный случай произошел в Орше. На этот раз экспертам Оршанского межрайонного отдела ГКСЭ были представлены автомобиль Hyundai Solaris и свидетельство о его регистрации образца Российской Федерации, подлинность которых вызвала сомнения у сотрудника ОГАИ Оршанского РУВД.

— По результатам технической экспертизы документов экспертом установлено, что бланк свидетельства о регистрации транспортного средства Российской Федерации изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, и выполнен способом цветной струйной печати, то есть на принтере, — рассказали в ГКСЭ.

При проведении экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств эксперт установил, что VIN-номер на автомобиле Hyundai Solaris нанесен на пластину, приваренную к кузову автомобиля в месте должного расположения идентификационного маркировочного обозначения. Под пластиной — следы воздействия абразивного инструмента, в результате которого знаки маркировки частично уничтожены путем срезания слоя металла с номерной площадки. Кроме того, на узлах и агрегатах автомобиля эксперт выявил неизмененные номера, благодаря которым удалось установить первоначальный идентификационный номер кузова Hyundai Solaris. Правоохранители установили, что и этот автомобиль находится в розыске на территории Российской Федерации.

— Эксперты предупреждают, что «автомобили-двойники» имеют одинаковый внешний вид, государственный номерной знак, технические данные и документы, но только один из них является подлинным. Автовладелец, которому продали машину с поддельными документами и перебитыми номерами, может остаться без денег и без автомобиля. Поэтому при покупке транспортного средства необходимо принимать все возможные меры по проверке его истории, — отметили в комитете.

Там рассказали, что для первичной проверки юридической чистоты следует воспользоваться сетевыми сервисами по проверке VIN-номера. Также можно обратиться к экспертам, которые, используя специальные знания и методики, могут установить наличие либо отсутствие признаков подделки документов, а также факт изменения первоначальных маркировочных обозначений транспортных средств. Если на любом из этапов продавец откажется проводить какие-либо проверки, то сделку лучше не совершать.

— Эксперты рекомендуют не покупать автомобиль по доверенности, а только с заключением договора купли-продажи. При этом в договоре нужно указывать полную стоимость автомобиля, что позволит в последующем, в случае необходимости, обратиться в компетентные органы, — предупредили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .