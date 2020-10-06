КГК: компания по оказанию услуг онлайн-заказа маршруток уклонилась от налогов на 2 миллиона рублей

Источник материала: Ежедневник

фото: flashsiberia.com

Должностные лица компании задержаны. Сообщается, что уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере позволило перевозчикам получить конкурентное преимущество и занять доминирующее положение на отдельных направлениях пассажирских перевозок.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса, сообщает Комитет госконтроля.

Услугами столичной фирмы пользовались юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся пригородными и междугородними пассажирскими перевозками (в основном в Минской, Гродненской и Могилевской областях). Работники этой коммерческой структуры размещали информацию о маршрутах на специализированных сайтах и в мобильных приложениях, которые используются для заказа и бронирования пассажирских перевозок, обрабатывали поступающие от клиентов заказы и передавали информацию о пассажирах перевозчикам.

Компании-перевозчики оплачивали услуги онлайн-сервиса в основном наличными деньгами (отдавали определенный процент от стоимости проезда одного пассажира). Однако в бухгалтерском учете общества полученная выручка в полном объеме не отражалась.

По подсчетам контролеров, только за 2019 год обществом не учтено свыше 2 млн руб., с которых не уплачено более 100 тыс. руб. налогов. При этом первичные результаты расследования уголовного дела, отмечается в сообщении КГК, позволяют вести речь о десятках миллионов рублей сокрытой выручки и миллионах рублей неуплаченных налогов.

Отмечается, что водители маршруток выдавали кассовые чеки пассажирам только в случае их обращения. При этом, несмотря на практически полную загрузку микроавтобусов, в списках пассажиров внутриреспубликанской автомобильной перевозки указывалось их минимальное количество, оформлялись и недостоверные заказ-наряды.

Такая схема организации работы позволила недобросовестным компаниям-перевозчикам получить конкурентное преимущество и занять доминирующее положение на отдельных направлениях пассажирских перевозок.

По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях фирмы в Минской области, Гродно и Могилеве проведены обыски, наложен арест на имущество. В отношении трех лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу.