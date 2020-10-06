Пытки на Окрестина – служебная информация. Прокуратура прислала правозащитникам циничную отписку о работе в ЦИП и ИВС

Источник материала: KYKY

В конце сентября правозащитники потребовали у минской прокуратуры отчет о проделанной работе в расследовании пыток в ЦИП и ИВС. Ответ не пришел, вместо него правозащитникам прислали циничную отписку.

«Информация о пытках и бесчеловечных условиях содержания на Окрестина поразили не только граждан Беларуси, но и весь мир <...> Окрестина не просто так называют пыточной: перенаселенность камер в 10 раз, отсутствие еды и воды, периодические избиения – лишь немногое, с чем столкнулись мирные протестующие», – объясняет (если это вообще нужно объяснять) Виктория Федорова, руководительница «Правовой инициативы», запрос в прокуратуру.

Виктория также пояснила, что, согласно Закону о прокуратуре, прокурор, проверяя соблюдается ли закон, имеет право входить куда угодно и общаться, с кем посчитает нужным. То есть пройти на Окрестина представители прокуратуру могут в любой момент. «Несмотря на это, спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан», – рассказала Виктория.

Вот такой ответ пришел правозащитникам о расследовании пыток на Окрестина: «Интересующие Вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения», – сообщил заместитель прокурора города Минска К.А. Кежун.

Виктория заявила, что это не ответ, а циничная отписка. И добавила: «Исходя из п. 1 ст. 9 Закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном – прокуратура не сделала ничего».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»