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Пытки на Окрестина – служебная информация. Прокуратура прислала правозащитникам циничную отписку о работе в ЦИП и ИВС

06.10.2020 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В конце сентября правозащитники потребовали у минской прокуратуры отчет о проделанной работе в расследовании пыток в ЦИП и ИВС. Ответ не пришел, вместо него правозащитникам прислали циничную отписку. 

«Информация о пытках и бесчеловечных условиях содержания на Окрестина поразили не только граждан Беларуси, но и весь мир <...> Окрестина не просто так называют пыточной: перенаселенность камер в 10 раз, отсутствие еды и воды, периодические избиения – лишь немногое, с чем столкнулись мирные протестующие», – объясняет (если это вообще нужно объяснять)  Виктория Федорова, руководительница «Правовой инициативы», запрос в прокуратуру. 

Виктория также пояснила, что, согласно Закону о прокуратуре, прокурор, проверяя соблюдается ли закон, имеет право входить куда угодно и общаться, с кем посчитает нужным. То есть пройти на Окрестина представители прокуратуру могут в любой момент. «Несмотря на это, спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан», – рассказала Виктория.  

Вот такой ответ пришел правозащитникам о расследовании пыток на Окрестина: «Интересующие Вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения», – сообщил заместитель прокурора города Минска К.А. Кежун. 

Виктория заявила, что это не ответ, а циничная отписка. И добавила: «Исходя из п. 1 ст. 9 Закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном – прокуратура не сделала ничего». 

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»

 
Теги: Минск
 
 
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В конце сентября правозащитники потребовали у минской прокуратуры отчет о проделанной работе в расследовании пыток в ЦИП и ИВС. Ответ не пришел, вместо него...
 
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