ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кыргызстане назначат повторные выборы

06.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов парламетнта - Жогорку Кенеша.

Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.

Он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.

Ранее Центризбирком Кыргызстана на фоне массовых протестов, в которых по последним данным пострадало около 700 человек, официально признал нелегитимными итоги выборов, которые прошли 4 октября.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов парламетнта - Жогорку Кенеша.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пытки на Окрестина – служебная информация. Прокуратура прислала правозащитникам циничную отписку о работе в ЦИП и ИВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика