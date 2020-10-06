В Кыргызстане назначат повторные выборы

Кабар » сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов. Об этом агентству «» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.





Он уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть. Те есть, если раньше ЦИК должен был провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.





Ранее Центризбирком Кыргызстана на фоне массовых протестов, в которых по последним данным пострадало около 700 человек, официально признал нелегитимными итоги выборов, которые прошли 4 октября.



