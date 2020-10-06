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Марголин: Москва сделала однозначный выбор - Лукашенко должен уйти

06.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из причин возникновения открытых конфликтов на постсоветском пространстве – народы этих стран увидели, что Россия слабеет. Такое мнение высказал «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Москва сделала однозначный выбор - Лукашенко должен уйти
– Революционные события начались в Кыргызстане, не разрешен политический кризис в Беларуси, продолжается военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Как вы считаете, почему сейчас столько открытых конфликтов на постсовестком пространстве?

– Мне кажется, что народы почувствовали, что Россия и ее власти постепенно слабеют. Это подтверждают и события в самой РФ: протесты в Хабаровске и отравление Навального. 

Кроме того, в каждой стране, конечно, хватает своих субъективных моментов. 
Азербайджан заручился поддержкой Турции, а та, видимо, была уверена, что Россия заметно вписываться в конфликт не будет. И силы у Москвы уже не те, да и симпатий к нынешнему режиму в Армении там не испытывают.

В Кыргызстане мы наблюдаем далеко не первую революцию, поэтому режим там не закостенел, как в Беларуси и России. Плюс местное общество разделено на кланы.

– Как в связи с происходящим можно оценить внешнюю политику России, ведь конфликты разгораются в ее странах-союзниках из числа членов ЕАЭС? 

– Как ни странно, осмысленной политики со стороны России я не вижу – особенно в последние месяцы. Возьмите скандал с отравлением Навального: кроме тупого отрицания со стороны Москвы ничего не следует. Но это не позиция сильного игрока, когда тебе плюют в глаза, а ты говоришь, что это божья роса.

Или возьмите ситуацию с Нагорным Карабахом: Россия всегда считала, что это ее вотчина и она для своей выгоды может десятилетиями поддерживать там тлеющий конфликт (как в Приднестровье или в Абхазии с Осетией). 

Но что-то пошло не по сценарию. России показали, что она в этом регионе уже не является монополистом на решения.

– Какой видите позицию Москвы по отношению к ситуации в Беларуси?

– Думаю, в Кремле принято следующее решение: скорее всего, Лукашенко дали определенный период, во время которого он должен принять важные решения по передаче полномочий. 

Не случайно Палата представителей срочно попросила у народа вносить предложения по изменению Конституции. Значит, в Кремле поставили Лукашенко временные ограничения. Но удастся ли в реальности сдвинуть его с места – вопрос. 

При этом России будет очень сложно дальше поддерживать Лукашенко – это, прежде всего, очень дорого и затратно. Полтора миллиарда долларов, которые ему обещают сейчас, – это всего только на выплату долга и пару месяцев жизни.

Считаю, Москва сделала однозначный выбор: Лукашенко должен уйти.

– Высказывается мнение, что протест в Беларуси может стать антироссийским, поскольку на данном этапе Москва высказала поддержку Лукашенко.

– Не думаю, что протест обретет антироссийских характер. Вы видите, что даже члены Координационного совета периодически делают реверансы перед Путиным. Кроме того, у наших народов много тесных связей, и белорусы очень четко понимают: нужно отличать политику Кремля и отношение россиян.

И нужно понимать, что Путин не будет публично рассказывать о решении по замене Лукашенко. Дурной пример заразителен: если показать, что можно давлением народа смести режим, то такая мысль может возникнуть и у россиян.
 
 
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Одна из причин возникновения открытых конфликтов на постсоветском пространстве – народы этих стран увидели, что Россия слабеет. Такое мнение высказал...
 
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