Вчера бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу исполнилось бы 86 лет (он умер в 2011–м). Гавел был не только популярным политиком, но и неплохим кулинаром. И даже разработал рецепт супа «Злость Лукашенко».





Через 8 лет после смерти Гавела его друзья собрали рукописные записи, фотографии, истории и издали книгу «Кабан на лани. Кулинарные рецепты Вацлава Гавела». Книга была издана Библиотекой имени Вацлава Гавела еще в прошлом году, но к автору статьи попала только сейчас.





В книге есть рецепт супа «Злость Лукашенко», в рецепт которого Гавел вложил свое отношение к беларускому политику. Гавел даже специально уточнил, что блюдо должно быть «брутальным и анахроничным».





Ведь «Злость Лукашенко» — это суп, в котором можно использовать все, что попадется на глаза.





В плотно закрывающуюся кастрюлю кладется: лук, сельдерей, петрушка, морковь, красная капуста, свиная ножка, говяжья шейка, говяжья вырезка, копченая свинина, колбаса (по вкусу), приправы к бульону, соль, перец, душистый перец, можжевельник, лавровый лист.





Все это заливается половиной литра красного вина и половиной литра воды, варится 40 минут. «Накидайте туда всего, что хотите — это должно быть брутально и анахронично».







