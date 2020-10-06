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Блюдо должно быть "брутальным и анахроничным": суп "Злость Лукашенко" по рецепту Вацлава Гавела

06.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В изданной посмертно книге рукописей Вацлава Гавела обнаружили суп «Злость Лукашенко», в рецепт которого Гавел вложил свое отношение к беларускому политику.

Блюдо должно быть "брутальным и анахроничным": суп "Злость Лукашенко" по рецепту Вацлава Гавела
Вчера бывшему президенту Чехословакии и Чехии Вацлаву Гавелу исполнилось бы 86 лет (он умер в 2011–м). Гавел был не только популярным политиком, но и неплохим кулинаром. И даже разработал рецепт супа «Злость Лукашенко».

Через 8 лет после смерти Гавела его друзья собрали рукописные записи, фотографии, истории и издали книгу «Кабан на лани. Кулинарные рецепты Вацлава Гавела». Книга была издана Библиотекой имени Вацлава Гавела еще в прошлом году, но к автору статьи попала только сейчас.

В книге есть рецепт супа «Злость Лукашенко», в рецепт которого Гавел вложил свое отношение к беларускому политику. Гавел даже специально уточнил, что блюдо должно быть «брутальным и анахроничным». 

Ведь «Злость Лукашенко» — это суп, в котором можно использовать все, что попадется на глаза.

В плотно закрывающуюся кастрюлю кладется: лук, сельдерей, петрушка, морковь, красная капуста, свиная ножка, говяжья шейка, говяжья вырезка, копченая свинина, колбаса (по вкусу), приправы к бульону, соль, перец, душистый перец, можжевельник, лавровый лист. 

Все это заливается половиной литра красного вина и половиной литра воды, варится 40 минут. «Накидайте туда всего, что хотите — это должно быть брутально и анахронично».
 
 
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В изданной посмертно книге рукописей Вацлава Гавела обнаружили суп «Злость Лукашенко», в рецепт которого Гавел вложил свое отношение к беларускому политику.
 
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