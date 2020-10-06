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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и туманов
Источник материала: БДГ
Ночью и утром 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
7 октября ожидается ночью +7..+13°С, днем +13..+21°С,
В четверг, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура ночью +8..+14°С, днем +12..+18°С.
В пятницу, 9 октября, ночью на большей части территории Беларуси, днем по востоку страны - дожди, ночью местами - сильные. Температура минимальная ночью от +5°С до +13°С, днем +12..+17°С.
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Ночью и утром 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди. В связи с этим...
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