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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и туманов

06.10.2020 16:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ночью и утром 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

7 октября ожидается ночью +7..+13°С, днем +13..+21°С, сообщает «Белгидромет».

В четверг, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер при грозах порывистый. Температура ночью +8..+14°С, днем +12..+18°С.

В пятницу, 9 октября, ночью на большей части территории Беларуси, днем по востоку страны - дожди, ночью местами - сильные. Температура минимальная ночью от +5°С до +13°С, днем +12..+17°С.

 
 
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Ночью и утром 7 октября в отдельных районах республики ожидается туман, ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди. В связи с этим...
 
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