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Посол ЕС Шюбель остается в Минске

06.10.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз солидарен с Польшей и Литвой и полностью уважает их решение отозвать своих послов из Минска для консультаций, заявили БелаПАН в представительстве ЕС, комментируя ситуацию с отзывом послов.

Посол ЕС Шюбель остается в Минске

На вопрос, планирует ли Брюссель отзывать для консультаций посла ЕС Дирка Шубеля, в представительстве ответили: «Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом реагировать. На данный момент глава делегации ЕС остается в Минске, чтобы каналы связи оставались открытыми».

Там также напомнили, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении 4 октября назвал «необоснованным и достойным сожаления» требование белорусских властей о том, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и значительно сократили свои дипломатические представительства в Минске.

«Эти требования противоречат логике столь явно необходимого диалога и лишь еще больше изолируют власти в Минске, — подчеркнули в представительстве. — Мы твердо убеждены в том, что важно поддерживать каналы связи открытыми. Наши дипломатические представительства играют в этом важную роль».

При этом «попытки белорусских властей сделать мишенью отдельные страны ЕС не смогут разрушить наше единство», отметили в представительстве ЕС.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие. В ответ на это пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз предупредил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве посла в Беларуси для консультаций. Вслед за ним такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Руководитель польского МИД также сообщил, что Евросоюз отзывает из Минска для консультаций часть послов. Он выразил благодарность партнерам по ЕС за солидарность с Польшей и Литвой. Рау подчеркнул, что все попытки обвинений какой-либо страны ЕС получат четкий и солидарный ответ.

По информации БелаПАН, сегодня планирует уехать посол Германии Манфред Хутерер, который также отозван для консультаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз солидарен с Польшей и Литвой и полностью уважает их решение отозвать своих послов из Минска для консультаций, заявили БелаПАН в представительстве ЕС,...
 
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