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За «надругательство» над госфлагом задержали 22-летнего брестчанина
Источник материала: Навiны
Ночью 16 сентября мужчина сорвал и бросил на землю красно-зеленый флаг, закрепленный у входа в Детскую хореографическую школу на улице Советской в Бресте.
По информации УВД Брестского облисполкома, сотрудники ГУБОПиК установили и задержали 22-летнего неработающего брестчанина.
Возбуждено уголовное дело.
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Ночью 16 сентября мужчина сорвал и бросил на землю красно-зеленый флаг, закрепленный у входа в Детскую хореографическую школу на улице Советской в Бресте.
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