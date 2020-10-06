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За «надругательство» над госфлагом задержали 22-летнего брестчанина

06.10.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ночью 16 сентября мужчина сорвал и бросил на землю красно-зеленый флаг, закрепленный у входа в Детскую хореографическую школу на улице Советской в Бресте.

По информации УВД Брестского облисполкома, сотрудники ГУБОПиК установили и задержали 22-летнего неработающего брестчанина.

Возбуждено уголовное дело.

 
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Ночью 16 сентября мужчина сорвал и бросил на землю красно-зеленый флаг, закрепленный у входа в Детскую хореографическую школу на улице Советской в Бресте.
 
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