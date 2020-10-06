|
Проект «Инклюзивный бариста» расширяется и открывает вторую кофейню в центре Минска
Источник материала: Tut.by
В Минске расширяется сеть «Инклюзивный бариста». Первая кофейня проекта открылась в мае 2020 года и тогда решили: когда будет продано больше 5 тысяч кружек кофе, сеть запустит еще одно заведение. Площадь для него предоставят во флагманском магазине А1 на Октябрьской площади — в ноябре там планируют открыть вторую кофейню «Инклюзивного баристы».
Что это за проект и в чем его особенность?
Напомним, в мае 2020 года активист из Лиды, колясочник Саша Авдевич
Фишка заведения в том, что оно инклюзивное, то есть полностью доступное для людей с инвалидностью. Более того, у всех работников кофейни тоже есть инвалидность. Например, директор заведения Василий Павликов — первый в Беларуси человек с синдромом Дауна, который не просто номинально носит бейдж менеджера, а по-настоящему руководит бизнесом.
Небольшая кофейня на 13 «квадратов» стала результатом социального проекта «Инклюзивный бариста», которому уже около двух лет. Еще в 2018 году Саша вместе с командой ездил по Беларуси и обучал ребят с инвалидностью профессии бариста. Планировалось, что после обучения они будут устраиваться в местные кофейни, но по разным причинам людям отказывали. Поэтому Авдевич решил открыть свою.
Директору кофейни Василию Павликову основатель проекта пообещал: как только заведение переступит порог по продажам в 5 тысяч кружек, будет открыто второе.
Новое место Авдевичу предложили во флагманском магазине А1, который расположен на Интернациональной улице.
Кофейня во флагманском магазине А1 с барной-стойкой трансформером
На днях основатель проекта «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич и директор кофейни Василий Павликов встретились с СЕО компании А1 Гельмутом Дузом.
В А1 Авдевичу предложили 10 «квадратов» в помещении флагманского магазина на Октябрьской площади. Там в ноябре и планируют открыть новую кофейню.
В Белагропромбанке на Романовской Слободе, проекту сделали уступку по аренде — она минимальная для кофейни. Мы уточнили, а на каких условиях кофейню откроют в А1?
— Для компании данное партнерство — это не только взаимовыгодное сотрудничество, но и акт социальной ответственности, поэтому в соответствии с решением руководства ежемесячный размер льготной арендной ставки не превысит стоимость одной чашки кофе. Кроме этого, компания окажет ребятам спонсорскую помощь на закупку профессионального оборудования для кофейни, — рассказали в А1.
В новом месте Авдевич планирует установить барную стойку-трансформер. Рабочее место адаптируют под рост и физические возможности сотрудников: колясочник, человек с низким или высоким ростом сможет отрегулировать стойку так, как ему удобно.
Также у «Инклюзивного баристы» есть планы на некоторые фишки для посетителей. Меню будут проецировать на стене, чтобы не тратить бумагу. Для слабовидящих на кружках нанесут информацию штрифтом Брайля, а такую посуду изготовят на инклюзивном производстве. Также, чтобы удивлять гостей кофейни, на пенку кофе планируют наносить изображение с помощью специального принтера.
В А1 не исключают возможности масштабировать проект и на другие объекты, кофейня может стать фишкой магазинов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске расширяется сеть «Инклюзивный бариста». Первая кофейня проекта открылась в мае 2020 года и тогда было решено: как будет продано более 5 тысяч кружек кофе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)