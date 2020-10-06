Проект «Инклюзивный бариста» расширяется и открывает вторую кофейню в центре Минска

Источник материала: Tut.by

В Минске расширяется сеть «Инклюзивный бариста». Первая кофейня проекта открылась в мае 2020 года и тогда решили: когда будет продано больше 5 тысяч кружек кофе, сеть запустит еще одно заведение. Площадь для него предоставят во флагманском магазине А1 на Октябрьской площади — в ноябре там планируют открыть вторую кофейню «Инклюзивного баристы».





Что это за проект и в чем его особенность?

Напомним, в мае 2020 года активист из Лиды, колясочник Саша Авдевич открыл в здании Белагропромбанка на Романовской Слободе первую кофейню «Инклюзивный бариста».

Фишка заведения в том, что оно инклюзивное, то есть полностью доступное для людей с инвалидностью. Более того, у всех работников кофейни тоже есть инвалидность. Например, директор заведения Василий Павликов — первый в Беларуси человек с синдромом Дауна, который не просто номинально носит бейдж менеджера, а по-настоящему руководит бизнесом.





Небольшая кофейня на 13 «квадратов» стала результатом социального проекта «Инклюзивный бариста», которому уже около двух лет. Еще в 2018 году Саша вместе с командой ездил по Беларуси и обучал ребят с инвалидностью профессии бариста. Планировалось, что после обучения они будут устраиваться в местные кофейни, но по разным причинам людям отказывали. Поэтому Авдевич решил открыть свою.

Директору кофейни Василию Павликову основатель проекта пообещал: как только заведение переступит порог по продажам в 5 тысяч кружек, будет открыто второе.

Новое место Авдевичу предложили во флагманском магазине А1, который расположен на Интернациональной улице.

Кофейня во флагманском магазине А1 с барной-стойкой трансформером





На днях основатель проекта «Инклюзивный бариста» Александр Авдевич и директор кофейни Василий Павликов встретились с СЕО компании А1 Гельмутом Дузом.

В А1 Авдевичу предложили 10 «квадратов» в помещении флагманского магазина на Октябрьской площади. Там в ноябре и планируют открыть новую кофейню.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Белагропромбанке на Романовской Слободе, проекту сделали уступку по аренде — она минимальная для кофейни. Мы уточнили, а на каких условиях кофейню откроют в А1?

— Для компании данное партнерство — это не только взаимовыгодное сотрудничество, но и акт социальной ответственности, поэтому в соответствии с решением руководства ежемесячный размер льготной арендной ставки не превысит стоимость одной чашки кофе. Кроме этого, компания окажет ребятам спонсорскую помощь на закупку профессионального оборудования для кофейни, — рассказали в А1.



Слеа направо: Александр Авдевич, Василий Павликов, Гельмут Дуз

В новом месте Авдевич планирует установить барную стойку-трансформер. Рабочее место адаптируют под рост и физические возможности сотрудников: колясочник, человек с низким или высоким ростом сможет отрегулировать стойку так, как ему удобно.

Также у «Инклюзивного баристы» есть планы на некоторые фишки для посетителей. Меню будут проецировать на стене, чтобы не тратить бумагу. Для слабовидящих на кружках нанесут информацию штрифтом Брайля, а такую посуду изготовят на инклюзивном производстве. Также, чтобы удивлять гостей кофейни, на пенку кофе планируют наносить изображение с помощью специального принтера.





В А1 не исключают возможности масштабировать проект и на другие объекты, кофейня может стать фишкой магазинов.