Вокалист Little Big впервые стал отцом

Источник материала: Tut.by

Вокалист группы Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов впервые стал отцом, об этом он написал в своем Instagram, выложив фотографию с малышом.

- Рассказываю всё начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы.

Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал. Случилось это 23 сентября и нам сегодня 12 дней. Мама цела, уже хвастается у себя в инсте втянувшимся животом и скинутыми за роды пятнадцатью килограммами.

Ну, а далее, из наблюдений. Только ленивый не предупредил о бессонных ночах и не закошмарил окончанием счастливой жизни. Писали, что самые радостные в отцовстве три дня, пока жена с мелким в роддоме. Сначала было смешно, потом поднадоело. Со всей ответственностью заявляю, что встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем не сложно и это совсем не главное в жизни.

Ощутил ли я, что теперь моя жизнь кардинально поменялась? Пожалуй это произошло еще на стадии Анжеликиной беременности. А за девять месяцев у меня было время привыкнуть к новой роли.

Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве», — написал Антон.