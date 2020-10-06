«Поддерживаем госслужащих и силовиков». Для уволенных из-за политики запустили краудфандинг

Источник материала: Tut.by

Криптовалютная биржа Kuna.io и фонд солидарности BYSOL запустили краудфандинг, который рассчитан на помощь тем, «кто был репрессирован или потерял работу из-за участия в забастовках или мирных акциях протеста в Беларуси». «Мы поддерживаем государственных служащих и сотрудников силовых ведомств, которые оставили свои посты в знак протеста против насилия над демонстрантами и фальсификации выборов», — отмечают организаторы. Напомним, фонд BYSOL финансово помогает потерявшим работу из-за политических репрессий, а криптобиржа в свою очередь оказывает помощь с переводом средств.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Михаил Чобанян также заявил, что криптобиржа совместно с BYSOL создала специальную краудфандинговую страницу .

«С сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа — белорусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче. Нет — насилию, да — диалогу», — отметил Михаил Чобанян.

На краудфандинговой странице говорится, что на помощь могут рассчитывать те, «кто был репрессирован или потерял работу из-за участия в забастовках или мирных акциях протеста в Беларуси». «Мы поддерживаем государственных служащих и сотрудников силовых ведомств, которые оставили свои посты в знак протеста против насилия над демонстрантами и фальсификации выборов», — написано на краудфандинговой странице.

Через эту площадку можно переводить на помощь уволенным в том числе биткоины.

Сколько денег собрал фонд BYSOL и сколько человек получило помощь

Для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий, фонд BYSOL собрал почти 2 миллиона 150 тысяч долларов. Пожертвования сделали больше 34 тысяч человек.



«Занял активную позицию». Работники заводов о том, почему их уволили и что они планируют делать

На начало октября за помощью в фонд обратилось больше 1320 человек, сообщает BYSOL. Из них 325 уже получили помощь. Общая сумма выплат составила больше 480 тысяч евро. Посмотреть истории тех, кто потерял работу и получил матпомощь, можно по ссылке . Среди этих людей — бывший следователь Андрей Остапович, который уволился и уехал из страны после высказывания своей позиции по поводу происходившего после президентских выборов, бывший подполковник милиции Александр Ахремчик, который уволился по моральным соображениям, бывший заместитель начальника изолятора временного содержания УВД облисполкома, майор милиции Сергей Ковриго , работники заводов , государственных СМИ, работники культуры и многие другие.

Стандартная выплата составляет 1500 евро — примерно три средние зарплаты по стране.

Кто и как может обратиться за выплатой в Фонд солидарности

Чтобы обратиться за выплатой, нужно заполнить короткую форму . В ней некоторые личные и контактные данные, а также то, какая именно помощь нужна (финансовая, в поиске работы, в переезде). Также уволенный человек должен записать видеообращение и рассказать о том, почему его уволили. Один из координаторов проекта Фонда солидарности BYSOL правозащитник и волонтер Андрей Стрижак объяснял , что, поскольку людей увольняют за убеждения, высказанные публично, они могут повторно публично их проговорить.

Нужно ли платить налог с матпомощи и взимается ли комиссия с пожертвований

По закону каждый белорус имеет право получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. Как ранее рассказывала налоговый консультант Марина Григорчук, в этом году сумма дарения, не облагаемая налогом, составляет 7003 рубля. Речь идет обо всей сумме, полученной из разных источников в течение года. Компенсация из Фонда солидарности, которую на этой неделе получил работник МАЗа, составила 4600 белорусских рублей. Это меньше установленной законом суммы, так что декларировать ее и платить с нее налог не нужно.

Однако нужно учитывать всю сумму, подаренную в течение года. Если с учетом других подарков (например на праздники) она превысит 7003 рубля, то с суммы превышения нужно будет заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам 2020 года.

В BYSOL уточняют, что Facebook не взимает с пожертвований на личные цели комиссию за использование платформы, однако с каждого пожертвования будет взиматься 1,51% + 0,30 EUR на покрытие комиссий сторонних лиц за обработку платежей.