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«Поддерживаем госслужащих и силовиков». Для уволенных из-за политики запустили краудфандинг
Источник материала: Tut.by
Криптовалютная биржа Kuna.io и
Михаил Чобанян также заявил, что криптобиржа совместно с BYSOL создала специальную
«С сегодняшнего дня я открыто заявляю о поддержке братского народа — белорусов. Я связался с организаторами фонда BYSOL, и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче. Нет — насилию, да — диалогу», — отметил Михаил Чобанян.
На краудфандинговой странице говорится, что на помощь могут рассчитывать те, «кто был репрессирован или потерял работу из-за участия в забастовках или мирных акциях протеста в Беларуси». «Мы поддерживаем государственных служащих и сотрудников силовых ведомств, которые оставили свои посты в знак протеста против насилия над демонстрантами и фальсификации выборов», — написано на краудфандинговой странице.
Через эту площадку можно переводить на помощь уволенным в том числе биткоины.
Сколько денег собрал фонд BYSOL и сколько человек получило помощь
Для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий, фонд BYSOL
На начало октября за помощью в фонд обратилось больше 1320 человек, сообщает BYSOL. Из них 325 уже получили помощь. Общая сумма выплат составила больше 480 тысяч евро. Посмотреть истории тех, кто потерял работу и получил матпомощь, можно
Стандартная выплата
Кто и как может обратиться за выплатой в Фонд солидарности
Чтобы обратиться за выплатой, нужно заполнить короткую
Нужно ли платить налог с матпомощи и взимается ли комиссия с пожертвований
По закону каждый белорус
Однако нужно учитывать всю сумму, подаренную в течение года. Если с учетом других подарков (например на праздники) она превысит 7003 рубля, то с суммы превышения нужно будет заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам 2020 года.
В BYSOL уточняют, что Facebook не взимает с пожертвований на личные цели комиссию за использование платформы, однако с каждого пожертвования будет взиматься 1,51% + 0,30 EUR на покрытие комиссий сторонних лиц за обработку платежей.
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Криптовалютная биржа Kuna.io и фонд солидарности BYSOL запустили краудфандинг, который рассчитан на помощь тем, «кто был репрессирован или потерял работу из-за участия...
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