Нестандартная планировка и крутой интерьер. Как выглядит квартира с видом на Дрозды

Источник материала: Tut.by

При создании интерьера этой квартиры в жилом комплексе D3 архитектор Александр Игнатьев отказался от стереотипа, что основная площадь и лучшие виды должны выделяться под пространство совмещенной гостиной-кухни. В его планировке главные «плюшки» достались хозяйской спальне: у нее есть «прозрачная» гардеробная и свой санузел. Впрочем, другие комнаты не выглядят обделенными.



Александр Игнатьев Архитектор, руководитель студии I-project

В студию дизайна и архитектуры I-project Александра Игнатьева владельцы квартиры обратились еще на этапе черновой отделки. Планировки как таковой не было, и все нужно было делать с чистого листа.



Прихожая

Александр рассказывает, что было несколько промежуточных вариантов планировки, но в итоге владелица выбрала тот, который, возможно, многим покажется странным.

— Зачастую в интерьерах современных квартир основная площадь и лучшие виды из окна отдаются под совмещенную зону гостиной-кухни, а помещения других комнат «нарезаются» по остаточному принципу, — говорит архитектор. — В этом интерьере мы позволили себе отойти от этого стереотипа.







Самый лучший вид из больших окон — на водохранилище «Дрозды» — по желанию заказчицы отдали хозяйской спальне.

Кроме красивого вида за окном здесь есть где задержаться взгляду. Комната просторная, кроме спального места у большого окна нашлось место для журнального столика и кресла.



Стена за изголовьем кровати частично отделана шпонированными панелями (орех), а за металлическим стеллажом из листового металла (изготовленного по эскизам архитектора) — зеркальные панели

Стоит отметить, что у спальни есть еще и дополнительное пространство: к комнате примыкает гардеробная и собственный санузел.



Дверь в гардеробную спрятана за зеркальными панелями

У гардеробной сразу несколько фишек. Первая: в нее попасть можно через потайную дверь в стене, отделанной зеркальными панелями.





Вторая: содержимое этого помещения просматривается из прихожей через прозрачную стену из металла и тонированного двойного стекла. Александр Игнатьев говорит, что за счет этой прозрачности пространство увеличивается и получается более сложным. Содержимое гардеробной, оборудованной полками без видимых креплений при включенном освещении выглядит очень атмосферно.



Гардеробная



Вид на гардеробную со стороны столовой

И еще один сюрприз: через гардеробную попадаешь в санузел. Стоит отметить, что спальни с собственным санузлом — это идеальный формат, и в современных домах теперь это чуть ли не стандарт. Однако в квартирах не всегда есть такая возможность. В этой — получилось.



При площади в 120 кв. м² в доме две спальни. Вторая комната предназначена для взрослой дочери. В ее распоряжении — гардеробная с прозрачной стеной и свой балкон.



Спальня-кабинет дочери



Гардеробная в детской спальне

Общая зона получилась достаточно просторной для семьи из трех человек — места достаточно. Все компактно, но при этом удобно разместилось: нашлось место и длинному фронту шкафов на кухне, и барной стойке, и большому столу, и угловому дивану.



В квартире реализована система «Умный дом»: различные сценарии освещения, открытие и закрытие штор — все в автоматическом режиме



Потолки подвесные с встроенным скрытым креплением для штор



Кухня немецкая, с фасадами из матового стекла с грязеотталкивающим эффектом

За счет демонтированных глухих стен между кухней и балконом, и возведения на их месте стеклянного витража получили больше света и воздуха. Стоит обратить внимание, как сделаны эти окна: мы видим лишь плоскость стекла. Этого удалось добиться благодаря применению в оконном производстве технологии, когда стекло наклеено на раму.



Чтобы можно было свободно ходить между диваном и стеной в гостиной, радиаторы отопления спрятали в проделанных нишах



Зона гостиной

В интерьерной палитре во всех помещениях, за исключением графита в прихожей, преобладают оттенки пряного меда, дерева, корицы, светлого коралла и ячменного зерна.

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