Срок временного ввоза на территорию ЕАЭС авто для личного пользования продлен до 31 марта 2021 года

Источник материала: Onliner

Срок временного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования автоматически продлевается до 31 марта 2021 года. В Таможенных органах сообщили, что соответствующая мера содержится в принятом по инициативе Республики Беларусь решении Совета Евразийской экономической комиссии от 11 сентября 2020 года №79, которое вступило в силу с 4 октября 2020 года.

Срок продлевается

Перед этим срок временного ввоза продлевался до 30 сентября. Причина понятна: закрытие границ отдельными странами по причине сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире вызвало определенные трудности в соблюдении законодательства по части вывоза транспортных средств с территории ЕАЭС в связи с истекшим предельным сроком их временного ввоза.

— В соответствии с принятым нормативным актом до 31 марта 2021 г. автоматически продлевается течение срока временного ввоза транспортных средств для личного пользования, а также срока их таможенного декларирования с целью вывоза с таможенной территории ЕАЭС, — отметили в Таможенных органах. — Также согласно решению приостановлено до указанного периода и течение 18-месячного срока, касающегося ввоза товаров и транспортных средств для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов лицами, признанными переселившимися на постоянное место жительства в ЕАЭС или получившими статус беженца, вынужденного переселенца.

На кого это распространяется?

В Таможенных органах пояснили, что продление касается сроков, которые истекают в период с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Нужно ли дополнительно обращаться на таможню?

Ранее сообщалось, что срок временного ввоза продлевается автоматически. Обращение в таможенный орган не требуется.